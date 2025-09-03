Et poden acomiadar de la feina per mantenir una relació amb un company? Això diu la llei

El lloc de treball és un dels espais on es passen més hores al llarg del dia moltes persones. Per això no és estrany que dins les empreses neixin amistats i, fins i tot, relacions sentimentals. Però què passa quan dos companys decideixen endinsar-se en una relació amorosa? Pot l’empresa sancionar-ho? I fins on arriba el dret a la intimitat dels treballadors? Sobre aquesta qüestió sorgeixen diversos dubtes, però la llei els resol.
Hi ha alguna llei que ho prohibeixi?
Al marc jurídic espanyol no existeix cap norma que impedeixi explícitament les relacions sentimentals dins l’empresa. Fer-ho suposaria vulnerar drets fonamentals com la llibertat i la intimitat de la persona treballadora. Ara bé, l’empresari té protestat per organitzar i reestructurar i pot prendre mesures si considera que la relació pot afectar negativament el funcionament de l’activitat laboral.
En aquests casos, podria reubicar un empleat, sempre que aquest canvi no impliqui una alteració substancial de les seves condicions bàsiques com l’horari, el salari o la categoria professional.
En determinades posicions d’alta direcció, algunes empreses inclouen en els seus codis interns l’obligació de comunicar qualsevol vincle sentimental amb altres treballadors o amb clients. Tot i això, aquestes clàusules sovint són qüestionades als tribunals, ja que no existeix una regulació clara que les empari.
Als Estats Units és habitual establir protocols estrictes que prohibeixen relacions entre companys o amb clients. En canvi, a l’Estat espanyol aquestes pràctiques vulnerarien drets fonamentals i, per tant, no tenen validesa legal.
Et poden acomiadar per tenir parella a la feina?
En principi, no. L’empresari pot contractar i acomiadar, però no pot fer-ho únicament perquè dos treballadors mantinguin una relació sentimental. Si l’acomiadament té aquest motiu, seria declarat nul per vulneració del dret a la intimitat i per discriminació.
Ara bé, els tribunals han considerat justificat l’acomiadament en casos greus, com el d’una parella que va mantenir relacions sexuals durant l’horari laboral, entès com una transgressió greu de la confiança i de les obligacions contractuals.
S'ha de dir a l’empresa si es festeja amb algú de la feina?
No, perquè la vida privada d’un treballador forma part de la seva esfera íntima. Amagar o no informar sobre l’estat civil o sobre una relació sentimental no pot ser motiu per extingir un contracte, si fos així es podria considerar discriminació i vulneració de la intimitat.
Quins convenients pot haver-hi per treballar amb la parella?
En gran part es regeix per com afecti la relació sentimental al desenvolupament laboral. Si el rendiment laboral disminueix de manera continuada i voluntària, o si es generen conflictes interns i discussions que alteren l’ambient de treball, l’empresa pot aplicar mesures disciplinàries, fins i tot sancionadores depenent de la gravetat.
I si hi ha casament?
La llei no prohibeix el matrimoni entre companys ni les unions de fet dins la mateixa empresa. De fet, el permís per matrimoni o per registre de parella de fet és un dret garantit, així ho recull l'Estatut dels Treballadors. Per tant, negar-lo seria discriminatori i es podria recórrer via judicial.
I si es tenen fills?
El permís per naixement i cura d’un nadó és de 16 setmanes per a cadascun dels progenitors, amb les sis primeres obligatòries per ambdós. Si tots dos treballen a la mateixa empresa i sol·liciten gaudir de les setmanes restants a temps parcial, és a dir, de les deu setmanes, la direcció de l'empresa pot limitar la simultaneïtat de la baixa, però només si ho justifica de manera fonamentada, objectiva i per escrit.