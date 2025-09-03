El truc de Marc Ribas per superar el menjar picant

L'èxit de Joc de Cartes no s'entén sense el seu presentador, Marc Ribas. El polifacètic xef dirigeix, pregunta i explica al programa de Joc de Cartes, un format triomfador a la televisió i que dona molt joc a les xarxes socials.
Marc Ribas de tant en tant apareix als perfils de @som3cat per recordar l'emissió de programes o també per donar consells sobre tot allò que envolta la cuina i l'alimentació. La darrera aparició ha estat per parlar del picant.
El presentador i xef reconeix que "aguanta bé el picant" i que sovint el reten a menjar-se un bitxo sencer, però "no m'afecta". Com si no fos gaire cosa, el xef diu que hi ha bitxos i bitxos, "n'hi ha que piquen molt", però reconeix que no li és cap problema. "M'agrada (el picant) perquè et desperta. Això que et despertin les papil·les gustatives és guai", diu Ribas.
Tot i que per ell el picant no sigui cap mal de cap, el xef explica un truc per aquelles persones que no suporten el picant o per a quan algú s'envalenteix i quan se n'adona ja és massa tard: "heu de menjar iogurt". La raó és pel seu contingut làctic: "El làctic redueix el picant", explica el presentador de Joc de Cartes.
En el mateix vídeo se li pregunta per quin és el seu menjar preferit picant i s'ho pensa una mica, però un cop ho té, és contundent: "Et diré el capipota quan el faig extrapicant. Em flipa, perquè tens la gelatina i el picant", conclou.
Un estudi revela que el picant pot prevenir algunes malalties
Un estudi dut a terme a la província xinesa de Sichuan apunta a una possible connexió entre el consum habitual d’aliments picants i una menor presència de malalties cardiovasculars i cerebrovasculars. La recerca, publicada al Chinese Journal of Epidemiology, ha recopilat dades durant més de dues dècades sobre més de 50.000 residents del municipi de Pengzhou, una zona coneguda per la seva cuina abundant en espècies picants.
Segons les conclusions, les persones que mengen picant sis o set dies a la setmana presenten un 11% menys de risc de patir afeccions cardiovasculars i cerebrovasculars en comparació amb aquells que gairebé no en prenen. L’anàlisi també indica un 14% menys de probabilitat de desenvolupar cardiopaties isquèmiques, un 12% inferior de patir malalties cerebrovasculars i fins a un 15% menys en el cas dels ictus isquèmics.
La clau: entre poc i massa
Pel que fa a la intensitat del picant, els resultats suggereixen que els qui prefereixen un nivell moderat gaudeixen de millor salut, amb una reducció del risc del 14%. Els amants del picant intens mostren una disminució del 9%, mentre que aquells que opten per sabors més suaus arriben a un 7% menys de probabilitat de desenvolupar aquestes malalties.