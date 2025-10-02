Williams Arias, metge, explica quan s'ha de prendre la mançanilla: «Afavoreix la relaxació»

Sovint quan es pateix de mala digestió o mal de panxa en general o, fins i tot, malestar global s'intenta prendre remeis casolans per tal d'evitar el consum de medicines. Un d'aquests remeis més típic són les infusions, i, concretament, la mançanilla. Les seves propietats digestives que es veuen afavorides si es barreja amb l'anís poden marcar un abans i després pel que fa al malestar digestiu.
La Matricaria chamomilla, el nom científic de la infusió, a més d'alleugerar el malestar, ajudar a arribar alts nivells de relaxació, i és molt útil per prendre si es vol anar a dormir. El seu compost natural fa relaxar el cervell i facilita descansar de manera profunda, explica Williams Arias.
Arias és doctor i manté una vida a les xarxes molt activa mitjançant la promulgació de contingut científic, tant és així que té més d'un milió de seguidors a Instagram. Un dels seus darrers vídeos els ha dedicat a la famosa infusió per donar a conèixer els beneficis i propietats de la beguda.
"La beguda que prenien les nostres àvies"
El metge inicia el vídeo fent referència als nostres avantpassats. Arias pregunta de manera retòrica si els seus seguidors saben per què normalment les àvies prenen camamilla i si la gent sap que redueix els nivells de cortisol i augmenta els de melatonina: "Ho assegura la ciència".
Explica que la beguda que es fa amb la "planta mil·lenària" aporta uns beneficis que no formen part d'un mite ni d'un placebo. "La clau està en l'apigenina, un compost que s'uneix als receptors cerebrals, i que també s'utilitza en els fàrmacs somnolents". Però al contrari que la resta de fàrmacs la mançanilla no genera ni dependència ni efectes secundaris.
El doctor explica que ajuda a reduir el cortisol -la coneguda com a hormona de l'estrès- i augmentar la melatonina -l'hormona del son-. "Ha demostrat que en persones grans, dones en postpart i en persones amb estrès o ansietat és segura, assequible i poderosa", sentència Arias.
Pel que fa a la dosi adequada, l'expert explica que l'ideal són dos grams de flors seques i prendre-ho trenta minuts abans de dormir perquè faci el seu correcte efecte i "llest". A més si s'utilitza de manera recurrent el seu efecte serà més contundent i farà que el nostre cos adapti el bon hàbit. El doctor diu que com a mínim s'ha de fer durant dues setmanes.
Williams Arias acaba el vídeo amb una frase reveladora i convincent: "Fes que el teu dia acabi amb una tassa (de mançanilla) i no amb una pastilla". Aquest vídeo i el seu consell ja tenen més de 14.000 m'agrades i en els comentaris es pot veure la quantitat de gent que està encantada amb els efectes de la mançanilla.