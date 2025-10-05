És segur menjar el peix cru del sushi?

Un dels menjars que més s'ha popularitzat els darrers anys és, sens dubte, el sushi. És un menjar típic del Japó que està fet amb arròs i peix cru i que es condimenta amb salsa de soja. Per aquest motiu, molta gent pot pensar que menjar el peix d'aquesta manera pot ser un perill per a l'organisme, però la realitat està molt lluny d'açò.
Com explica la doctora en farmàcia i nutricionista @boticariagarcia al seu vídeo d'Instagram, la llei europea exigeix que "qualsevol peix que es consumeix cru ha de ser congelat abans a -20 graus durant, almenys, 24 hores o a -35 graus durant 15 hores".
És perillós menjar sushi?
Aquest procés de congelació previ a l'ús del peix per al sushi i previ al seu consum "elimina un paràsit que, de vegades, apareix al peix", explica la nutricionista al seu vídeo, és l'anisakis.
L'experta en alimentació explica que hi ha una "excepció" que anomena "el bacteri pingüí", és a dir, el bacteri que es coneix com a Listèria. Aquest pot viure en el peix cru o fumat i encara que es congeli l'aliment prèviament, no mor. El nom "pingüí" fa referència al fet que, tot i que aquest bacteri viu en un entorn en què "tot està congelat", explica la nutricionista, pot sobreviure.
Per aquest motiu, hi ha persones que no haurien de consumir sushi o peix cru, ja que la Listèria és un bacteri que, normalment no té efectes greus en humans, però sí que els té en grups vulnerables com les dones embarassades, "les persones amb el sistema immunitari dèbil, les persones majors de 65 anys i els nens petits", adverteix l'experta en nutrició.