T'ha passat? Així pots canviar el nom i cognoms al català al DNI sense cost

Canviar el nom i cognoms del DNI al català és possible. És un procés llarg i laboriós, però gratuït, i permet canviar al català un nom o un cognom que hagi estat castellanitzat per l’administració castellana al llarg de la història. L'usuari d'X, Adrià Canyelles Calderó ho ha aconseguit i ha explicat com fer-ho.
El primer que cal fer és entrar a la web de l'Institut d'Estudis Catalans i emplenar el formulari de certificat de correcció de noms i cognoms. Cal sol·licitar canvis que siguin coherents amb la història i amb la normativa catalana. Si la petició és correcta, el certificat t'arribarà a casa al cap d'una setmana i s’ha d’entregar al jutjat de la zona o Registre Civil per a presentar el canvi que solicitat.
En aquest punt hi ha un pas important a fer. Cal presentar al jutjat de la zona o al Registre Civil, proves de com s'ha usat el nom (titulacions, cartes, documents…) i que és tal com es vol. El vostre jutjat o Registre Civil farà una sentència favorable als canvis que sol·licitat.
Un cop amb la sentència a la mà, s'obre un termini de sis mesos hàbils per a fer efectiu el canvi. S'ha de demanar hora a la seu de la Policia Nacional i portar la sentència on han d’aplicar els canvis. Un cop entregats els documents a la Policia, i havent-los explicat quin canvi es vol, cal esperar 21 dies per anar a buscar el nou DNI amb les dades correctes (i no cal demanar cita).
L'Adrià, però, alerta de dos moments del procés on cal estar atent perquè el tràmit no es retardi. En primer lloc, quan es rep la sentència, cal parar atenció de com està tot redactat perquè no hi hagi errors. D'altra banda, a la part final del procés, fixar-se com introdueix les dades la Policia per tal que ho facin de forma correcta.