El gest habitual a la cuina que pot perjudicar la llar

A la cuina hi ha moltes pràctiques que es fan quotidianament i pràcticament sense pensar-hi. Un d'aquests hàbits és llençar l'aigua bullent per l'aigüera després de cuinar, per exemple, un plat de pasta o d'arròs. Un gest que a priori sembla inofensiu, però realment ho estem fent bé?
La realitat és que l'aigua forma part de manera natural de qualsevol instal·lació domèstica. Però la temperatura extrema pot suposar un factor de desgast que no se sol tenir en compte. La clau es troba en conèixer els límits dels materials amb els quals estan fets els conductes i quina resposta donen a l'impacte de la calor.
Conèixer els tipus de canonades que tenim a casa
La part més important a l'hora de mesura l'efecte de l'aigua bullent a la pica és saber el material de les canonades de casa. A les llars catalanes, els sistemes d'evacuació d'aigües residuals solen tenir canonades de PVC. Segons diuen des de Leroy Merlin, aquest material és el més utilitzat per la fàcil instal·lació i la capacitat d'adaptar-se a les grossors mitjançant peces d'unió.
El PVC es ven en trams rígids i semirígids, la qual cosa permet flexibilitat en el muntatge i un bon rendiment als desguassos domèstics. Aquestes canonades no estan dissenyades per suportar la pressió, sinó per conduir l'aigua per gravetat. Són canonades econòmiques, lleugeres i molt comunes en piques, també al lavabo.
El PVC resisteix la temperatura de l'aigua bullent?
Tenint això en compte, la gran pregunta és què passa quan el PVC de les canonades reben l'aigua bullent. Es tracta d'un material termoplàstic que manté les propietats en una escala de temperatures moderades, però que perd rigidesa quan se supera el límit recomanat. Els fabricants apunten que el PVC estàndard suport de manera segura fins a 60 graus.
A partir d'aquesta xifra, es torna més flexible, perd resistència i pot deformar-se amb el temps. Altres canonades de millor material de PVC aguanten fins a 90 graus, però són poc habituals a les llars. El gran problema, en tot cas, és que l'aigua bullent arriba fins als 100 graus, molt per sobre del que una canonada bàsica de PVC pot suportar sense risc de deteriorament.
Llavors, es pot llençar l'aigua bullent a l'aigüera?
Tenint en compte el material de les canonades i la diferència de temperatures, la realitat és que llençar aigua bullent de manera puntual no sol provocar la fallida immediata en les canonades. Ara bé, fer-ho de manera repetida o en grans quantitats pot escurçar la vida útil, afavorint les deformacions, petites fugues o fins i tot fractures a mitjà termini.
També el fet que les canonades siguin velles o es trobin en zones envellides pot crear un xoc tèrmic que fa aparèixer esquerdes. Per tant, llençar aigua bullent a l'aigüera no és un gest perillós com a tal, però convé no convertir-lo en costum. Per evitar problemes, el millor és deixar córrer aigua freda mentre es llença l'aigua bullent, evitar llençar grans quantitats de cop, fer servir coladors o espera que l'aigua es refredi una mica.