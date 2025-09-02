David Forcada, economista, revela cinc errors comuns amb la gestió dels estalvis

La gestió dels diners és una tasca complicada si has d'afrontar despeses i, a més, vols estalviar. Aquest treball no és fàcil perquè l'educació sobre gestió econòmica que rebem a l'escola és nul·la o escassa, així, hem de ser autodidactes a l'hora de gestionar els nostres diners quan comencem a rebre una nòmina fixa o quan tenim factures pendents.
Per això, David Forcada, economista i assessor financer, explica en un vídeo de TikTok cinc trucs per aprendre a gestionar correctament els diners i estalviar que es poden aplicar segons la situació financer de cadascú.
Deixar els estalvis aturats
El primer truc que explica Forcada té a veure amb els diners que estalviem. Una de les errades que la gent comet amb els estalvis és mantenir-los aturats en un compte que no genera interessos. "Si el teu compte no remunera, amb el mateix risc pots tenir-lo en una que sí que ho faci o, almenys, en dipòsits", explica l'economista. Açò pot ajudar a mitigar l'efecte de la inflació sobre el poder adquisitiu.
No tenir un pla d'estalvis
La manera en què es gestionen els estalvis ha d'anar lligada a un objectiu fix a curt o llarg termini. “Si la jubilació és a 15 anys vista, dedica les teves aportacions a productes de renda variable”, recomana l'expert.
Pensar que invertir és per a rics
"Pots començar en un fons d'inversió des d'un euro. Invertir no és de rics, invertir ha de ser per a tothom", subratlla l'expert que, a més, assegura que invertint "un euro pots aconseguir el mateix que invertint un milió d'euros".
Comprar per pressió social
L'expert en economia alerta sobre la pressió social que incita a comprar el que està de moda, el que tothom compra. "No inverteixis perquè d'altres ho facin o perquè alguna cosa s'hagi apujat molt. Analitza els teus objectius i hi adequa les teves decisions", recomana Forcada.
Esperar el moment perfecte
Per a l'economista, el dubte sobre quan fer una inversió o gestió econòmica important sempre és present i mai desapareix, per això recomana invertir sempre que es pugui. "Sempre hi haurà guerres, aranzels o incerteses. El millor moment per invertir va ser ahir; el segon millor és avui".