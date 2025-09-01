María Veticán, veterinària: «Jugar durant anys a la pilota en sòl dur va provocar problemes al meu gos»

La manera en què eduques els teus gossos és molt determinant pel seu comportament en el futur, tant en allò que té a veure amb els seus hàbits de joc, alimentació o hores de son, com en la seva salut. Però si eres principiant en la cura d'animals i, sobretot, si acabes d'incloure a la família un nou membre com pot ser un gos, has de saber que hi ha errors molt comuns que per manca d'informació o de pràctica se solen fer quan ets principiant.
La veterinària @mariavetican explica alguns d'aquests errors i com evitar-los en aquest vídeo del seu perfil de TikTok. Comparteix experiències personals de les quals ha après a prevenir errors de l'educació primerenca, dels tipus de jocs o de l'alimentació.
Mantenir una bona salut de les articulacions
Segons @mariavetican, "jugar durant anys al frisbee i a la pilota en sòl dur" va generar problemes d'articulacions en el seu gos a causa de l'impacte en sòl dur. El tipus de joc i l'espai on es practica són factors determinants per a la salut articular dels gossos, ja que hi ha certes activitats que poden accelerar el desgast de les articulacions.
@mariavetican Aprende de mis errores con mi perro 🐶👩🏻🏫 Cuáles han sido los tuyos? #mamaperruna #veterinaria #consejos #errores ♬ sonido original - María VetiCan
A més, jugar amb el frisbee amb els gossos també implica un desgast de la dentadura que llima les dents i els fa perdre capes de protecció dental. Per aquest motiu, es recomana realitzar jocs en superfícies toves com la gespa o el terra.
Una bona dieta
La veterinària adverteix al seu vídeo de TikTok que una dieta natural per als gossos és la millor opció per enfrontar les marques de pinso comercial. " L'alimentació adequada contribueix al desenvolupament òptim del gos i a la prevenció de problemes digestius o nutricionals", explica l'experta en animals.
L'ensinistrament primerenc
L'educació del teu gos també és fonamental durant els primers mesos, ja que definirà en gran part el seu comportament futur. Segons la veterinària, és crucial ensenyar-li límits, a respectar el seu espai i, sobretot, fer-ho des d'un tipus d'ensinistrament "positiu", és a dir, evitar les pràctiques de sotmetiment agressives.