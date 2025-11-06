Els errors més comuns a l'hora de seure al cotxe: posen en perill la seguretat

Sovint les principals causes perjudicials que s'associen a la salut mentre es condueix, és per por de patir un accident, però la realitat és que no cal que existeixi un descuit a la carretera per perjudicar la salut. Simplement, la posició postural que s'adopta davant el volant ja pot marcar diferències a l'hora de cuidar i mantenir les articulacions, musculatura i ossos sans, i consegüentment no patir dolors.
De la mateixa manera, que una incorrecta postura al volant pot fins i tot provocar algun accident, i arribats en aquest punt, la salut es posa en perill de manera dràstica. De fet, la Direcció General de Trànsit (DGT) estableix com ha de seure el conductor/a i a quina alçada ha de situar-se gran part dels elements del cotxe per garantir la seguretat del conductor i la dels altres agents de la via.
Per aquesta raó és molt important fixar-se en els detalls que hi ha fora de l'habitacle, però també els que hi són dins per tal d'evitar qualsevol imprevist o en cas d'alguna sorpresa poder reaccionar abans i de manera correcta.
Tenir la capacitat de prevenir o reaccionar ràpid pot salvar la vida
Realment és senzill: la postura més còmoda normalment és l'adequada. Per exemple la DGT no recomana posar el seient de a 90 graus, ja que l'esquena no es recolza de manera completa al seient. Per això és recomanable reclinar lleugerament el seient de tal manera que l'esquena quedi més segura i relaxada, fet que generarà un menor perjudici en cas d'accident o fer moviments bruscos. A més, quelcom molt important per no desconnectar i mantenir l'atenció el màxim temps possible és no sentir-se cansat, per tant, la postura natural és la que menys tensió i esforços requereix.
De la mateixa manera, és important la posició del banc inferior, l'altra part de seient que va enganxada al respatller per la part de sota. Aquesta part també ha d'anar reclinada, de tal manera que la part de davant quedi més alta que la destinada a sostenir el còccix. Això farà que les cames es recolzin en una major superfície, com també generarà major benestar als peus i turmells.
A quina alçada ha de quedar el volant?
Pel que fa a la posició del volant, els canells han d'anar a la part de dalt del volant sense que l'esquena es desenganxi del respatller per arribar-hi. En cas que els canells no toquin al volant, cal posar més recte el seient o tirar tot ell endavant. És qüestió d'anar apropat el nostre cos al volant de manera gradual, però que l'esquena sempre quedi recolzada al seient i es mantingui una posició natural, sense esforços.
Un error que perjudica l'estat del cotxe
Per altra banda, un dels costums que tenen molts conductors, i en aquest cas no afecta la salut del conductor sinó la del vehicle, és girar quan el cotxe no és en moviment. Sovint això succeeix quan es vol aparcar, en moment en què cal tirar endavant i enrere repetides vegades, però fer-ho de manera puntual no comporta cap problema rellevant. El fet és que girar el volant sense que el cotxe estigui en moviment fa que tota la tracció mecànica hagi de fer un major esforç, com també les rodes es gasten més, ja que tot el pes mort del cotxe recau sobre elles i existeix la màxima fricció amb el terra.