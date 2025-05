Un farmacèutic alerta del perill de posar un tipus d'estris de cuina al rentaplats

Com és habitual, a la cuina tenim tota mena d'estris que ens ajuden a elaborar el que després se serveix a taula i es menja. D'eines de cuina hi ha de tota classe, però un tipus que molts cops predomina són els de fusta. El cullerot, la planxa de fusta on tallem la majoria d'embotits i altres aliments, l'espàtula, entre moltes altres són un exemple.

Com tot estri de cuina que s'utilitza, s'ha de netejar i a vegades les presses del dia a dia fa que tot vagi directe al rentaplats per estalviar temps i esforços quan la mandra guanya. Però s'ha d'anar alerta perquè depèn del material base dels estris no han d'anar mai al rentaplats.

Álvaro Fernández, farmacèutic i creador de contingut a Instagram i TikTok, explica el perquè s'ha de tenir cura i les possibles conseqüències si es fa malament. El vídeo publicat per l'autor, que sol fer divulgació sobre salut a les xarxes socials, acumula milers de visualitzacions.

Per què és dolent posar estris de fusta al rentaplats?

El farmacèutic explica les característiques que tenen les eines de cuina fetes de fusta: "Són poroses i tenen esquerdes o petits forats per on és fàcil que microorganismes es colin i sobrevisquin". A més, si s'hi suma l'escalfor i la humitat que genera el rentaplats per treure el sobrant de menjar per deixar els plats lluents, els efectes són que les bretxes s'amplien i els porus es fan més profunds.

"Quan la fusta s'esquerda i li surten estelles, les possibilitats que es colin bacteris es dispara i conseqüentment la probabilitat de patir infeccions greus". Tan cert és que els estris de fusta venen recoberts d'una capa protectora, com que l'escalfor i la humitat són els principals enemics per fer-la desaparèixer. "I quan això succeeix, no només s'acurta la vida útil, sinó que el fa menys higiènic".

Com s'han de netejar?

L'expert ho sintetitza en tres simples passos: netejar, secar i aplicar. És evident que s'han de netejar, però tot i que sigui més difícil que amb aigua calenta, fer-ho amb aigua freda o tèbia i una mica de sabó marcarà la llargada de la seva vida útil.

Secar-los bé és bàsic, la humitat és un enemic per la capa protectora dels estris de fusta. I per últim, aplicar de tant en tant oli mineral farà que la fusta quedi hidratada i protegida contra els microorganismes que provoquen infeccions.

Què més malmet el rentaplats?

El farmacèutic i creador de contingut ha alertat sobre els estris de fusta, però hi ha altres elements que a vegades es posen al rentaplats i no és aconsellable. Les paelles i olles antiadherents, els objectes de vidre delicat o de ferro, les tapes de l'olla exprés, utensilis de coure o alumini sense esmaltar, elements que porten etiquetes de paper i tota aquella vaixella que conté plàstic no haurien d'anar al rentaplats, segons l'Organització de Consumidors i Usuaris.