Fas pudor quan vas d'excursió a la muntanya? La samarreta que portes hi té a veure

"Fas pudor quan fas excursions per la muntanya? Segurament és perquè has escollit la samarreta equivocada." Així de contundent és Javi Moreno (unevieuneaventure) a xarxes. Un biòleg i guia de muntanya barceloní, que fa vídeos sobre el tema a les xarxes socials. Ara, dona els secrets del que ell denomina la "capa 1" de la roba.
Explica que aquesta capa és la que està en contacte amb la pell, i té una funció: expulsar la humitat. Segons diu, l'objectiu principal de la capa 1 és mantenir el cos sec. Perquè a la muntanya sempre se sua, i la suor és aigua que té la funció de mantenir el cos fresc. Però si la samarreta es mulla ens quedarem mullats tota l'estona.
Davant d'aquesta situació els materials amb què estan fetes les samarretes marquen la diferència. La millor opció són fibres naturals, com la llana merina. Són transpirables, segueixen escalfant tot i que es mullin i tenen una gestió de l'olor realment bona. Són ideals per travesses d'un parell o tres de dies. En canvi, el cotó, és un material molt còmode, però que es mulla molt, i per tant no és recomanable per a activitats a la muntanya. "Millor guardar-lo pel camping o la caravana", assegura Moreno.
Tot i això, el que s'utilitza en les samarretes més barates és el polièster. Són samarretes econòmiques i gestionen bé la humitat, però fan que acabis olorant malament. En canvi, la poliamida, és un sintètic més tècnic que el polièster, i gestiona molt millor l'olor. Segons Moreno, les samarretes de més qualitat combinen polièster a la zona del tronc i poliamida a les zones de sudoració.
Per què són més greus les cremades solars a la muntanya?
Les cremades solars a la neu són més profundes i doloroses que les típiques de platja. El motiu principal és la intensitat acumulada de la radiació UVA i UVB que rep la pell des de dues direccions: directament del sol i reflectida per la neu.
Aquesta doble exposició multiplica el dany cel·lular, provocant una reacció inflamatòria que es manifesta en forma d’envermelliment, ardor, picor, inflor i, en casos greus, butllofes doloroses. A més, la pell pot veure’s doblement castigada si no està ben hidratada.
L’altitud i l’aire sec fan que el cos perdi més aigua, cosa que també afecta la pell i n’afavoreix la irritació. Per això, a la muntanya és imprescindible beure més aigua del que és habitual i aplicar cremes hidratants de forma regular.
Segons els experts en dermatologia, molts excursionistes i esquiadors s’obliden de protegir zones sensibles al sol com els llavis, les orelles o el clatell, on la pell és més fina i propensa a cremar-se. També els ulls poden patir cremades de còrnia si no es porten ulleres de sol amb protecció UV adequada.