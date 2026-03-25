L'error que fa que et beguis bacteris i microorganismes cada dia, segons un enginyer químic

Amb la primavera i l'augment de les temperatures, la importància d'hidratar-se correctament és encara més gran. El bon temps motiva les persones a fer més activitats a l'aire lliure, la qual cosa fa necessari comprar o rescatar les ampolles d'aigua reutilitzables del calaix. Ara bé, cal vigilar que no es converteixin en un focus de bacteris i microorganismes.
Siguin de la mida i el tipus que siguin, totes comparteixen la dificultat per netejar-les. No és inusual que una ampolla faci una olor estranya o que acumuli residus que semblen impossibles d'eliminar. Si bé, la solució pot ser més fàcil del que sembla.
Les ampolles reutilitzables tenen múltiples avantatges: són millors per al medi ambient, poden aguantar la calor i el fred i són portàtils. No obstant això, si no es netegen adequadament, poden generar bacteris i microorganismes al seu interior per la introducció de saliva i la humitat constant, tal com alerta l'enginyer químic Diego Fernández.
Com netejar les ampolles reutilitzables
Les ampolles poden generar una pel·lícula resistent a l'interior. Fernández recomana, a més de netejar-les diàriament amb aigua i sabó, fer una neteja en profunditat setmanalment. El procés requereix pocs ingredients i es pot fer amb facilitat.
Amb l'ampolla oberta, s'hi afegeix una cullerada de percarbonat de sodi -també conegut com a oxigen actiu- i aigua calenta. Encara que tingui un nom semblant, el precarbonat és més efectiu que el bicarbonat per la seva acció desinfectant profunda, però necessita aigua calenta per activar-se.
Fernández recomana utilitzar un raspall per a gots, però també es pot utilitzar qualsevol mena de raspall per fregar les parets de l'ampolla durant uns minuts. S'esbandeix el recipient amb aigua i queda llesta per utilitzar.
En cas que l'ampolla tingui una canyeta, la majoria són extraïbles. Per netejar-la, es talla un bastonet de cotó a la meitat i es punxa en un pal llarg amb una punta esmolada. Es mulla el cotó amb alcohol i s'insereix a la canyeta per eliminar els residus. Finalment, s'esbandeix i es torna a incorporar a l'ampolla.