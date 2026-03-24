Els trucs per regular l'humitat i purificar l'ambient de casa

La humitat a casa pot semblar un problema menor, però quan es manté elevada durant molt de temps pot tenir conseqüències importants tant per a la salut com per la infraestructura de l'habitatge. Amb l'arribada de canvis de temperatura o en espais poc ventilats com lavabos i cuines, és habitual que els nivells d'humitat augmentin sense que ens n'adonem.
Els experts situen el nivell òptim d'humitat relativa entre el 40% i el 60%. Per sobre d'aquest llindar, especialment si se superen valors del 65%, comencen a aparèixer problemes: condensació a finestres, taques a les parets, mala olor i, en els casos més greus, floridura.
Conseqüències d'un excés d'humitat
Mantenir una humitat elevada de forma constant pot afectar directament la salut. La proliferació de fongs i àcars pot agreujar al·lèrgies, problemes respiratoris i asma. A més, la sensació d'ambient carregat pot provocar fatiga i dificultar el descans. A nivell estructural, la humitat també té un impacte clar: pot deteriorar la pintura, fer malbé mobles de fusta i, amb el temps, afectar materials de construcció. Tot plegat pot derivar en reparacions costoses si no es controla a temps.
En aquest sentit, Queta Xampeny, assessora immobiliària, ha explicat a RAC1 la importància de posar el focus al lavabo, "un lloc que sovint queda oblidat". "Els banys solen ser cambres molt humides i normalment poc ventilades. Això és un caldo de cultiu", detalla fent referència als fongs que apareixen quan hi ha alts nivells d'humitat.
Un dels consell que dona Xampeny és assecar amb una tovallola les superfícies que quedin humides en acabar de dutxar-se. De la mateixa manera, que cal estendre a l'exterior les tovalloles que quedin mullades i deixar la porta oberta del lavabo perquè es ventili el màxim possible.
Plantes que ajuden a regular la humitat
Davant d'aquest escenari, cada vegada més experts recomanen incorporar plantes d'interior que ajudin a equilibrar l'ambient. Algunes espècies tenen la capacitat d'absorbir part de la humitat de l'aire, convertint-se en una solució natural i complementària.
Entre les més recomanades hi ha:
- Falgueres: ideals per a ambients humits, absorbeixen l'excés d'aigua i ajuden a purificar l'aire.
- Heura: molt resistent i fàcil de cuidar, contribueix a reduir la humitat i eliminar contaminants.
- Lliri de la pau (Spathiphyllum): una de les plantes més eficaces per regular l'ambient i millorar la qualitat de l'aire.
- Cinta (Chlorophytum): molt adaptable i amb capacitat per absorbir humitat en diferents espais.
- Orquídies: especialment útils en banys, ja que capten la humitat a través de les arrels.
- Palmeres d'interior: ajuden a mantenir un equilibri ambiental i aporten frescor a l'espai.
Redueixen l'estrès i milloren el benestar emocional
A banda de la seva funció purificadora, tenir plantes a casa té un impacte positiu en la salut mental. La connexió amb la natura, fins i tot dins de casa, pot ajudar a reduir l'ansietat i afavorir la concentració.
Estudis demostren que cuidar plantes pot reduir els nivells de cortisol, l'hormona de l'estrès, i fomentar sentiments de calma. A més, veure verd i tenir cura d'un ser viu genera sensació de satisfacció i propòsit. Aquest efecte relaxant pot millorar la qualitat del son i augmentar la productivitat, especialment si es treballa des de casa.