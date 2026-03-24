El color de les parets «prohibit» si tens gos però que tothom té a casa: «És dur per a ells»

Els gossos ja no són el millor amic dels humans, sinó que per a molts són un membre més de la família, de fet Catalunya inscriu el doble de mascotes que de nadons des de la pandèmia. Prova d’això és el fet que el país ha viscut un augment d’escoles bressol canines en els darrers anys. En aquest context, no és estrany veure famílies que adapten casa seva en benefici dels seus gossos, però molta gent no sap que fins i tot el color de la paret pot determinar el seu estat d’ànim o agitació.
Francisco Guerra Chai, assessor especialitzat en interiorisme terapèutic, assegura que les habitacions massa blanques, o amb les parets pintades de blanc i amb mobles d’un color clar, els poden provocar agitació. La foscor, però, tampoc els ajuda. Segons l’expert, una estança amb colors foscos o molt cridaners els pot estressar.
Colors recomanats
Davant d’aquesta situació, veterinaris i interioristes opten per recomanar l’ús de colors “amables”, tant en les parets com en els mobles, especialment tonalitats beix o grises. Els experts asseguren que aquests colors “destensen” a les mascotes i redueixen la seva agitació, o també es pot apostar per colors marronosos o terra. Així i tot, els experts asseguren que la tonalitat i els colors no poden causar cap dany als gossos.
La visió en blanc i negre, un mite
L’equip de veterinària valencià especialitzat en oftalmologia IVO defensa, en un article divulgatiu, que la visió canina està adaptada per detectar moviments subtils i contrastos lluminosos. Que els gossos només hi veuen en blanc i negre és un mite àmpliament desmentit, però sí que és cert que no perceben el color igual que els humans. Mentre que les persones tenen tres tipus de receptors, els gossos en tenen només dos, fet que els hi dificulta diferenciar entre alguns colors, com el verd i el vermell.