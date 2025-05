Llences aquest residu a l’aigüera? Pots rebre una multa de fins a 100.000 euros

Abocar l’oli de cuina per l’aigüera és un gest habitual en moltes llars, però també un dels més perjudicials per al medi ambient. I també per la butxaca, ja que es considera una infracció greu que pot comportar sancions de fins a 100.000 euros.

La Llei 7/2022 de residus i sòls contaminants per a una economia circular ho deixa clar. Concretament, hi fa referència l’article 108 de la norma, que detalla que el vessament incontrolat d’aquest tipus de residus, tot i no ser perillosos, té un alt impacte contaminant. Per això, l'acció es pot sancionar amb multes que poden oscil·lar entre 2.001 euros i 100.000 euros, depenent de la quantitat de líquid abocada, la reincidència o els danys provocats al medi.

Un impacte ambiental devastador

Els efectes d’aquesta pràctica van molt més enllà de les canonades domèstiques. Un litre d’oli pot contaminar fins a 1.000 litres d’aigua, segons la Fundació Aquae. Quan arriba a rius o aqüífers, impedeix la correcta oxigenació i posa en risc els ecosistemes aquàtics.

Cada any, a l’Estat es generen prop de 350 milions de litres d’oli de cuina fet servir, l’equivalent a uns 10 litres per persona. Malgrat això, mentre que la restauració en recicla un 72%, a les llars aquesta xifra es redueix a només un 5%, fet que demostra la necessitat urgent de conscienciació ciutadana.

A més, l’oli acumulat provoca greus obstruccions a les xarxes de clavegueram i dificulta el funcionament de les depuradores. Es calcula que els costos per resoldre aquests problemes superen els 90 milions d’euros anuals a Europa.

Com reciclar correctament l’oli de cuina

Així doncs, la normativa estableix un procediment clar:

Emmagatzematge en envasos tancats: Un cop fred, cal guardar l’oli en ampolles de plàstic o recipients hermètics. Això també aplica a l’oli de llaunes de conserva. Punts verds i contenidors específics: L’oli s’ha de portar a punts verds municipals o a contenidors de recollida selectiva, habitualment de color taronja. Alguns ajuntaments també organitzen campanyes de recollida en col·laboració amb ONG's i empreses gestores.

De residu a recurs renovable

Reciclar l’oli no només evita danys, sinó que també genera beneficis. Aquest residu serveix per produir biocombustibles 100% renovables com el biodièsel, capaç de reduir les emissions de diòxid de carboni entre un 80% i un 90% respecte als combustibles fòssils, segons l’Agència de Protecció Ambiental dels EUA.

També es pot utilitzar per fabricar sabons, detergents, fertilitzants, pintures, espelmes o asfalt. Un exemple clar que els residus, ben tractats, poden esdevenir recursos útils.