Persianes d’estoreta: la solució natural que torna als habitatges catalans

Els habitatges catalans tornen a apostar per la solució natural que aporta privacitat, estil i funcionalitat a les seves finestres: les persianes d’estoreta de Puntogar amenacen de convertir-se en una tendència mundial el 2026-2027.
Un element que hem vist en nombroses ocasions torna a estar en el punt de mira i ho fa de tal manera que ens permet descobrir el millor d’un detall que pot marcar la diferència. En les cases eficients i modernes no pot faltar un tipus de persiana que ofereix nombrosos avantatges. És fàcil d’instal·lar i es converteix en un marc funcional per a unes finestres que aporten llum, però que alhora ens protegeixen del fred i de la calor.
Què són exactament les persianes d’estoreta i per què tornen a estar de moda?
La història de les persianes d’estoreta es remunta als primers intents de la humanitat de protegir els habitatges dels elements externs que podien afectar-los. Els factors meteorològics generaven incomoditat, que es podia combatre amb un detall que marcava un abans i un després.
Ens traslladem als grans imperis antics, com Egipte i la Xina, i viatgem milers d’anys enrere per descobrir l’origen d’aquest tipus de persiana, que avui torna a estar de moda. Avui disposem de més tecnologia i recursos per crear persianes que compleixen la seva funció amb escreix. A més d’afegir privacitat i protegir l’interior de les inclemències del temps, aporten aquell toc de personalitat que tots volem redescobrir a casa nostra.
Quins tipus d’estoreta existeixen per a persianes i quina s’adapta millor a cada espai?
Les persianes d’estoreta són una tendència a l’alça aquest 2026 als habitatges catalans, i no és casualitat. Són un tipus de persiana fàcil de col·locar i que pot proporcionar-nos tot el que necessitem. El més complicat serà triar el tipus d’estoreta que s’adapti millor a casa nostra.
- Persianes alacantines: són una opció clàssica per aïllar la casa del fred i de la calor. Estan construïdes amb fusta d’alta qualitat i, com es pot apreciar a simple vista, aporten la privacitat i l’estil que busquem a casa nostra.
- Ceylan interior: són persianes d’estoreta ideals per al saló, ja que permeten controlar la llum i la privacitat segons la situació. Estan fetes de fusta natural i ofereixen robustesa i durabilitat. Una aposta segura per gaudir de persianes modernes i fàcils d’instal·lar.
- Ceylan exterior: són perfectes per a un porxo cobert o una terrassa, on es pot treure el màxim profit de la seva funcionalitat. Des de l’exterior, proporcionen privacitat i practicitat, i estan dissenyades per durar, oferint tots els avantatges d’una solució decorativa i funcional.
Quines són les avantatges reals d’instal·lar persianes d’estoreta enfront d’altres sistemes?
Les cases eficients d’avui dia necessiten eines com aquestes persianes d’estoreta, que ofereixen diversos avantatges respecte a les convencionals:
- Permeten la circulació de l’aire, cosa que les fa ideals per a l’estiu, però també actuen com a aïllant tèrmic a l’hivern, impedint l’entrada del fred.
- Redueixen l’impacte del sol, el gran enemic dels sistemes de climatització. Amb aquestes persianes es pot aconseguir un extra de confort i estil, superant les funcions de les persianes tradicionals.
- No només aporten privacitat i eficiència energètica, sinó que també es converteixen en un element decoratiu que afegeix calidesa i personalitat a qualsevol habitatge.
- Estan fabricades amb materials naturals, cosa que les fa respectuoses amb el medi ambient i l’entorn que ens envolta.
Com triar la persiana d’estoreta adequada segons l’orientació del teu habitatge?
L’orientació de l’habitatge és un factor clau a l’hora de triar les persianes adequades. Influeix en l’impacte directe del sol i determina les característiques que necessiten les estoretes, que poden estar fetes amb fusta natural de diferent densitat segons les necessitats de protecció i aïllament.
Quin manteniment necessiten les persianes d’estoreta per garantir la seva durabilitat?
La fusta natural requereix un tractament regular. Les persianes d’estoreta estan pensades per convertir-se en un element durador, sempre que es realitzi el manteniment i la neteja adequats.
On comprar persianes d’estoreta de qualitat a Catalunya?
A Puntogar són especialistes en persianes d’estoreta de qualitat. No només ofereixen materials de primera, sinó que també assessoren sobre quines persianes són les més adequades per a cada habitatge. Comptar amb aquesta empresa a Catalunya és un plus i una garantia per facilitar la transició cap a un tipus de persianes que cada vegada està més de moda.