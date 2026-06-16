Concert-assaig de l’Orquestra Jezz Club divendres al barri de la Cabana d’en Geli

La seu social de la Jezz Club s’ubica al barri de la Cabana d’en Geli, punt d’origen d’una activitat que enguany pren caràcter especial. Com a prèvia de la celebració festiva local, l’entitat ha convocat per divendres a les 22 h un concert-assaig. L’actuació de l’Orquestra Jezz Club tindrà lloc a l’aire lliure, al carrer de la Segarra, i està pensada per apropar una nova proposta als residents. L’entrada costa 10 euros , amb places reservables escrivint a info@jezz.cat. L’organització informa que el títol de la sessió és «Berlín, París, Solsona», un format que serveix d’avançament abans del llançament formal previst al Teatre de Solsona el proper 10 de juliol.
Repertori i característiques de l’espectacle
El repertori, compost per peces treballades exclusivament per la Jezz Club, se centra en música dels anys trenta a Europa, dins el període d’entreguerres. El llistat d’autors inclou Kurt Weill, Charles Trenet, Maurice Chevalier i també l’Orquestra Demon, coneguda durant la República a Barcelona. Les peces es presenten en quatre idiomes: alemany, francès, castellà i català. Es recuperen arranjaments musicals situats entre la clàssica, el jazz i el teatre, tot mantenint el format d’assaig obert com a pas previ a la presentació oficial.
Presentació oficial i suport institucional
La introducció formal de «Berlín, París, Solsona» s’ha fixat al Teatre de Solsona
, dins un cicle organitzat per l’Ajuntament. El projecte ha rebut suport mitjançant les ajudes de cultura 2025 proporcionades pel consistori. El concert previst aquest divendres dona al veïnat la possibilitat de conèixer anticipadament l’espectacle abans que s’oficialitzi. La Comissió de festes de la Cabana d’en Geli subratlla el caràcter pròxim de la iniciativa dins el barri.