El 35è Cicle de Projeccions porta a Solsona el documental «Obrint camí. Kangtega 84»

Fa 41 anys, sis escaladores catalanes es van convertir en la primera expedició femenina europea i la segona del món a coronar un cim de l'Himàlaia. Aquella fita per l'alpinisme europeu i català es recorda en el documental 'Obrint camí. Kangtega 84', que el Centre Excursionista del Solsonès projecta al teatre comarcal de Solsona el 15 de novembre.
El documental Obrint camí. Kangtega 84, de Miquel Pérez, narra la primera expedició íntegrament femenina de Catalunya i Europa a l'Himàlaia, del 1984.
Meri Puig, Mònica Verge, M. Carme Magdalena, Piti Capella, Carme Melis i Lídia Riera feien el cim del Kangtega (6.782 m) el 15 de maig d'aquell any (la primera ascensió a aquella muntanya datava del 1963) i obrien camí en un esport dominat pels homes fins aquell moment.
La majoria de projeccions del cicle, setmanalment durant el novembre, són en dissabte a les 20 h i l'entrada és gratuïta. Hi col·laboren l'Ajuntament de Solsona i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.