L'artista multidisciplinari Joma presenta a Solsona l'exposició «Murs»

Es pot visitar únicament durant dos dies, l'11 i 12 de novembre, de 18 a 20 h, a la biblioteca Carles Morató

  • Imatges de l'exposició de Joma

Publicat el 11 de novembre de 2025 a les 08:23
Actualitzat el 11 de novembre de 2025 a les 08:28

Els murs existeixen només si la gent els aixeca per separar-se dels altres, aquells vers els quals es construeixen diferències. D'això tracta la presentació del projecte de reciclatge artístic "Murs?", de l'artista visual i plàstic Joma.

La mostra "Murs?", de Joma, exposada a la biblioteca Carles Morató els dies 11 i 12 de novembre de 18 a 20 h, l'integren tres llibres d'artista i un missatge del pensador Elias Canetti sobre els altres. L'autor serà present a la instal·lació, on hi farà una breu explicació del projecte. 

D'una banda, exposa dos llibres d'artista de grans dimensions (143 per 80 centímetres) sobre la gent i les fronteres que bastim entre nosaltres. Són fruit de relligar en format de llibre material procedent d'una exposició del 2003 intervingut amb filferro espinós i fulles d'afaitar del taller de l'artista a Solsona.

 

  • Imatges de l`exposició de Joma

D'altra banda, el projecte inclou un tercer llibre més petit amb material de la mateixa exposició que aborda el concepte despectiu "aquells", escrit en diversos idiomes sobre els dibuixos originals, i relligat amb una espiral de filferro que recorda els filats de les fronteres. 

Josep Maria Rius, "Joma", (Barcelona, 1954) és un artista multidisciplinari establert a Llobera. Amant del dibuix d'opinió i de pensament, ha col·laborat amb diversos mitjans de comunicació, ha il·lustrat llibres per a diverses editorials i participa en múltiples iniciatives artístiques i culturals del Solsonès. 

