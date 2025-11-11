L'artista multidisciplinari Joma presenta a Solsona l'exposició «Murs»

Els murs existeixen només si la gent els aixeca per separar-se dels altres, aquells vers els quals es construeixen diferències. D'això tracta la presentació del projecte de reciclatge artístic "Murs?", de l'artista visual i plàstic Joma.
La mostra "Murs?", de Joma, exposada a la biblioteca Carles Morató els dies 11 i 12 de novembre de 18 a 20 h, l'integren tres llibres d'artista i un missatge del pensador Elias Canetti sobre els altres. L'autor serà present a la instal·lació, on hi farà una breu explicació del projecte.
D'una banda, exposa dos llibres d'artista de grans dimensions (143 per 80 centímetres) sobre la gent i les fronteres que bastim entre nosaltres. Són fruit de relligar en format de llibre material procedent d'una exposició del 2003 intervingut amb filferro espinós i fulles d'afaitar del taller de l'artista a Solsona.
D'altra banda, el projecte inclou un tercer llibre més petit amb material de la mateixa exposició que aborda el concepte despectiu "aquells", escrit en diversos idiomes sobre els dibuixos originals, i relligat amb una espiral de filferro que recorda els filats de les fronteres.
Josep Maria Rius, "Joma", (Barcelona, 1954) és un artista multidisciplinari establert a Llobera. Amant del dibuix d'opinió i de pensament, ha col·laborat amb diversos mitjans de comunicació, ha il·lustrat llibres per a diverses editorials i participa en múltiples iniciatives artístiques i culturals del Solsonès.