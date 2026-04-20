Prades de la Molsosa recupera l’art ancestral de la pedra seca

En aquesta ocasió, la jornada se centrarà en l’art ancestral de la pedra seca, amb un taller pràctic conduït per Pau Collado, membre de Senders Vius. Aquesta cooperativa es dedica, entre altres serveis, a la restauració d’elements patrimonials i històrics del territori.
El taller permetrà descobrir aquesta tècnica tradicional de construcció, encara viva avui dia, que es basa en l’ús de pedres sense cap mena de morter. L’habilitat consisteix a seleccionar-les i col·locar-les amb precisió perquè encaixin perfectament i garanteixin l’estabilitat de l’estructura.
Antigament, els mestres margers eren capaços de “llegir” cada pedra per assegurar-ne l’encaix i la resistència. Durant la sessió, les persones participants aprendran a triar les pedres segons la seva forma i mida, a disposar-les de manera estratègica i a equilibrar-les per aconseguir construccions sòlides i duradores.
Els tallers del cicle d’arts i oficis tenen com a objectiu donar a conèixer i posar en valor pràctiques tradicionals que encara perduren, així com facilitar eines i coneixements perquè aquestes tècniques es mantinguin vives i es puguin transmetre a noves generacions.
Per tal d’organitzar millor l’activitat, es demana inscripció prèvia a través de correu electrònic (actua@larada.coop) o per telèfon (722 38 30 76)