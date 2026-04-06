Envellir als pobles i disseminats. La vellesa al món rural a debat al Plenari de l’Actua

Es tracta d’un espai obert a la participació col·lectiva, pensat per compartir reflexions, debatre temes rellevants i posar en comú les necessitats, inquietuds i visions del territori. La trobada tindrà lloc al Monestir del Santuari del Miracle a partir de les 10 del matí.
En aquesta ocasió, el plenari posarà el focus en l’envelliment en entorns rurals, abordant especialment les diferències i desigualtats entre envellir en un poble i fer-ho en un context urbà.
Al llarg de la jornada hi participaran diversos especialistes del sector:
Marina Vilaseca, de l’Arada, i Marcel Colell, de l’Associació d’Amics de la Gent Gran de Pinós, introduiran la temàtica amb una breu exposició sobre què significa envellir avui al món rural. També presentaran els resultats de l’estudi “L’estat de la salut del baix Solsonès segons els seus veïns”, que recull dades clau per entendre com es percep i es viu la salut en aquests municipis.
Mireia Vall, experta en polítiques socials d’atenció a les persones i exdirectora general de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, així com exsecretària d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, aprofundirà en el paper dels serveis socials en l’atenció a la gent gran en àmbits rurals.
Per la seva banda, Salomó Torres, representant de la Unió de Pagesos, analitzarà la situació actual de les pensions, tant contributives com no contributives, al món rural, posant especial èmfasi en la realitat de les persones autònomes i del sector agrari.
Finalment, Alícia Torrent, cap d’Àrea de Drets Socials, Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal del Solsonès, oferirà una visió concreta de quins són els serveis socials adreçat a la gent gran a la comarca i com l’envelliment i la solitud no desitjada marcaran els escenaris de futur.
Per tal de facilitar l’organització de l’activitat, es demana inscripció prèvia a través del correu electrònic (inscripcions@larada.coop) o del telèfon 722 38 30 76.