Festa de final de curs al Centre de Formació de Persones Adultes del Solsonès

La comunitat educativa del Centre de Formació d'Adults (CFA) del Solsonès va viure, el passat dimarts, una jornada de celebració molt especial per acomiadar el curs acadèmic. La festa, que va transcórrer entre la Sala Gòtica i la Sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès, va aplegar prop d'un centenar d'alumnes, a més del professorat i acompanyants, en un ambient marcat per la il·lusió i la satisfacció de la feina feta.
Un viatge pels records del curs
L'acte va començar amb la projecció d'un vídeo recull de les nombroses activitats, tallers i sortides que s'han dut a terme al llarg d'aquests mesos. Les imatges van servir per evocar moments de convivència, aprenentatge i creixement compartit fora de les aules, arrencant somriures i aplaudiments entre els assistents.
Gemma Ruiz i "Les nostres mares": Reivindicació i diàleg
El plat fort de la celebració va ser la presència de reconeguda escriptora i periodista Gemma Ruiz, que va oferir una xerrada inspiradora entorn de la seva novel·la Les nostres mares. Després de la seva intervenció, es va projectar un emotiu vídeo que mostrava com s'ha treballat l'obra de l'autora de manera transversal en tots els ensenyaments del centre durant el curs.
Posteriorment, Ruiz va compartir amb els presents les interioritats de l'obra, retent homenatge a la generació de dones que van renunciar als seus somnis per tirar endavant les seves famílies. L'alumnat es va mostrar molt participatiu, iniciant un ric torn de preguntes on van poder intercanviar impressions directament amb l'escriptora, qui es va mostrar propera i agraïda pel treball fet a les aules.Educació Formació d’Adults
El moment més emotiu: el lliurament de diplomes
Com ja és tradició, el punt àlgid i més emotiu de la vetllada va ser el lliurament de diplomes a l'alumnat que ha finalitzat amb èxit les diferents etapes formatives d'aquest curs. Un reconeixement públic a l'esforç, la constància i la superació personal que caracteritza els estudiants de la formació d'adults.
Una valoració molt positiva
Des de l’equip del CFA del Solsonès es fa un balanç excel·lent d'una jornada que no només tanca un cicle acadèmic, sinó que referma els lligams de la comunitat educativa i posa en relleu la importància de la cultura i l'aprenentatge al llarg de tota la vida.
El Centre de Formació de Persones Adultes del Solsonès agraeix a tothom la seva assistència i participació. També fa un agraïment a tot l’alumnat que no va poder venir, però que vol aprendre i formarse, sumant-se a la nostra comunitat. I a tots plegats, recordar que:
Podeu fer la preinscripció als nostres cursos del 19 al 29 de juny. Per a més informació adreceu-vos al centre o telefoneu al 973481366.
Són cursos gratuïts i adreçats a majors de 18 anys. I ja per acabar només ens manca desitjar-vos un molt bon estiu!
PER FORMAR-SE MAI ÉS TARD. SEMPRE HI HA UNA OPORTUNITAT.