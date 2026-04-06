Imatges: Les caramelles escampen la Pasqua arreu de Solsona

En un diumenge d'abril plenament primaveral, unes cent persones, entre cantaires, músics, trabucaires i balladors, de totes les edats, han recorreregut carrers i places del nucli urbà entonant cançons populars d’aquesta època de l’any.
Acompanyats per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, una petita banda de música, l’esbart dansaire També canta l’ocellada i els Trabucaires de Solsona, els cantaires de l'Orfeó Nova Solsona i l'Esplai Riallera portaren les Caramelles a diversos punts cèntrics de la ciutat. L’Orfeó interpretà dos clàssics del compositor solsoní Joan Roure Jané: la sardana La Pasqua de les flors i el vals Oh, Solsona, bella Solsona.