L'arribada de l'estiu acostuma a comportar una disminució de les donacions a causa de les vacances i dels canvis en les rutines habituals. Tot i que les reserves de sang es mantenen actualment en nivells segurs, les darreres setmanes s'ha constatat una tendència descendent, fet que fa necessària la implicació de la ciutadania per garantir el subministrament als centres sanitaris. En aquest context, Solsona acull una nova jornada de donació de sang i plasma el divendres 26 de juny durant tot el dia.
El Banc de Sang i Teixits continua promovent també la donació de plasma, un component cada vegada més necessari per als tractaments mèdics. Catalunya treballa per avançar cap a l'autosuficiència en plasma i reduir la dependència de recursos procedents d'altres països.
Aquesta nova crida s'emmarca en la campanya “Quan cal, hi som”, que anima els donants habituals a alternar les donacions de sang i de plasma per contribuir a cobrir les necessitats dels pacients durant tot l'any.
Per facilitar l'organització de la jornada, que té la col·laboració de Joventut Solsonina, es recomana reservar cita prèvia a través del web bancsang.net/donar.
QUAN CAL, HI SOM! Solsona, juny de 2026
A poques hores de l'arribada del solstici d'estiu, Solsona acollirà una nova jornada d'extracció de sang i plasma.
Serà el proper divendres 26 i ens trobaràs, com és habitual, a les instal·lacions de la Sala Polivalent, de 10 a 14 i de 16 a 21 hores.
Amb l'arribada de l'estiu, és habitual que el ritme de donacions de sang es vegi afectat per les vacances, els desplaçaments i els canvis en la dinàmica quotidiana.
Aquest descens en les donacions pot comprometre la disponibilitat de components sanguinis, especialment en un moment en què les necessitats hospitalàries es mantenen constants.
Actualment, les reserves de sang es troben dins dels límits de seguretat, però presenten una tendència a la baixa. Davant aquesta situació, i amb la voluntat de garantir el subministrament continuat a tots els centres sanitaris durant la temporada estival, es fa una crida a la col·laboració ciutadana per anticipar la donació de sang abans de l'inici del període vacacional.
A més, enguany, el Banc de Sang impulsa amb empeny especial la donació alterna de sang i plasma entre els i les donants, ja que aquest darrer component sanguini ha passat a ser tan necessari com la sang per les seves múltiples utilitats. Catalunya està immersa en la fita d'arribar a ser autosuficient en plasma, un objectiu en el qual treballen la majoria de països europeus que busquen poder cobrir les necessitats de plasma dels pacients i no dependre de països tercers.
“Quan cal, hi som” és la campanya que ha posat en marxa el BST per fer crida entre la ciutadania a contribuir a una necessitat que és invisible però que afecta milers de persones. La campanya s'allargarà durant tot l'any per recordar a totes les persones que donen sang habitualment a alternar els dos tipus de donació: la de plasma i la de sang.
Per tal de facilitar l'accés a la donació, recomanem, reservar cita prèvia a bancsang.net/donar per agilitzar-la i donar-vos la millor atenció possible.
Anima't, vine i participa! Aquest estiu, deixa una empremta en algú per sempre, dona sang i plasma! T'esperem! Gràcies!
Col·labora en la jornada d'extracció: JOVENTUT SOLSONINA