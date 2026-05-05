Mans Unides Solsona organitza un ball solidari

Aquest diumenge 10 de maig, Mans Unides Solsona organitza un acte solidari per recaptar fons a favor dels projectes diocesans d'enguany: suport al subministrament bàsic d'aliments a la zona rural de Gikongoro (Ruanda), i a promoció de l'autonomia econòmica i social amb dones i joves del camp a l'estat de Bahia (Brasil). L'import dels dos projectes suma 108.000 euros.

La vetllada consistirà en una tarda de ball a càrrec del Duo Caramelo, més un entrepà de botifarra, tot per 10 euros l'entrada . L'acte, que compta amb la col·laboració de l'ajuntament de Solsona, tindrà lloc al Centre Cívic de Solsona, de 6 a les 9 de la tarda.

Mans Unides Solsona agraeix tothom qui ho ha fet possible, amb la col·laboració de l'ajuntament de Solsona, Carnisseria Teresa, Gràfiques Mural i Magatzems del Solsonès.