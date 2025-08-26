Així serà la prèvia de la Festa Major de Sant Celoni 2025

La Festa Major de Sant Celoni d’aquest 2025 arriba carregada d’activitats per a totes les edats, competició, cultura popular i, com sempre, amb una gran aposta per la música en directe en català. Enguany, la festa tindrà una programació per escalfar motors, la Prèvia, del 29 d'agost al 3 de setembre. Tot seguit arrencarà la Festa Major el dia 4 de setembre amb el pregó a càrrec de la Senyoreta Muntanyetes i en Poca Farra i que comptarà amb un intèrpret de llenguatge de signes.
La prèvia: activitats del 29 d'agost al 3 de setembre
El divendres 29 d’agost a la plaça de la Vila, de cinc de la tarda a vuit del vespre, s’instal·larà la parada dels MontSenys amb la col·laboració de la Colla MontSenys. A les 17:30 hores, el recinte municipal Alfons Moncanut acollirà el berenar i l’animació organitzats per l’Associació Neurològica Baix Montseny amb la participació de la Colla de Geganters de Sant Celoni i les Espurnes del Montseny. Més tard, entre les 19 i les 21 hores, també a la plaça de la Vila, hi haurà venda de marxandatge dels MontNegres.
El dissabte 30 d’agost la programació començarà amb força. Des de les nou del matí i fins a les 17 hores, el Club Tennis Montnegre serà l’escenari del primer Campionat de Tennis Taula. Paral·lelament, a la plaça de la Vila es podrà visitar la parada dels MontSenys de les 10 a les 13 hores i de les 17 a les 10 hores, així com la venda de marxandatge dels MontNegres que s’oferirà durant tot el dia.
El matí també portarà activitats familiars: de les 11 a les 13 hores hi hi haurà manualitats en anglès per a infants de 2 a 9 anys a la plaça de la Vila, organitzades per Cambridge School, i a les 12 del migdia, a Can Ramis, es podrà gaudir d’un espectacle musical infantil en anglès. En cas de pluja, aquestes activitats es traslladaran al porxo de Can Ramis i a la Sala Bernat Martorell.
A la tarda, a les 16 hores, arrencarà el torneig de bàsquet 3x3 al Pavelló 11 de setembre. A la plaça de la Vila, de les 18 a les 20 hores, tindrà lloc la Festa Country amb els grups de ball country de Sant Celoni i de Breda. També el dissabte, la segona edició d’UnderSeny ocuparà bona part de la jornada amb activitats culturals i esportives. El taller de skateboard començarà a les 12 hores i, a partir de les 17 hores, es farà el concurs de patinatge amb categories infantils i d’adults. Alhora, tindrà lloc un showcase i micro obert amb actuacions musicals fins a mitjanit.
Correfoc infantil
El correfoc infantil i juvenil amb les Espurnes del Montseny i la colla convidada de Tordera clourà la jornada a les deu de la nit, amb inici a la plaça del Bestiar i un recorregut pels carrers Santa Fe, Torras i Bages, plaça de la Vila, carrer Major i plaça de l’Església. Aquest acte disposarà d’un espai segur per a persones amb diversitat funcional.
Diumenge 31 d’agost, a les pistes de petanca del Bar els Oms, s’iniciarà el Torneig de Petanca a les nou del matí amb la col·laboració del Club Petanca SC. Durant el dia, la plaça de la Vila tornarà a acollir la parada dels MontSenys. A les sis de la tarda, la plaça de l’Església vibrarà amb el concert-ball de swing amb Mr. Dani & The Apolo Jumpers i la col·laboració dels SwinGàngsters del Montseny. La jornada dominical acabarà a les set de la tarda amb un debat obert als jardins de la Rectoria Vella sota el títol “Que podem fer per combatre el racisme al Baix Montseny?”, organitzat per l’Associació Totes Legals. Si plou, es farà a la sala d’actes de la Rectoria Vella.
El dilluns 1 de setembre la festa continuarà a la plaça de la Vila amb la parada dels MontSenys i la venda de marxandatge dels MontNegres. Dimarts 2 de setembre, a les 16 hores, es farà un taller infantil i juvenil de decoració per preparar la Festa Major a la plaça de la Vila. Durant la tarda, tornarà la parada dels MontSenys i la paradeta gegantera a la plaça de la Vila. Al mateix espai hi haurà venda de marxandatge dels MontNegres. A les 19 hores, l’activitat es completarà amb una sessió de zumba organitzada per Uesports Sant Celoni.
Repartiment d'estelades i sopar popular
El dimecres 3 de setembre a les 19:15 hores es farà l’acte “Per la Festa Major posa l’estelada al balcó”, amb el repartiment de 600 estelades. Tot seguit, a tres quarts de vuit, tindrà lloc el bingo musical solidari. També hi haurà el sopar a la fresca al carrer Sant Pere a partir de les nou del vespre. El menú inclourà botifarra amb mongetes, pa amb tomàquet, beguda, postres i cava per a tothom, amb un preu de 12 euros.