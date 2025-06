La Fira de les Esquelles arriba a Montseny amb gastronomia, història i natura

El poble de Montseny acull la Fira de les Esquelles els dies 21 i 22 de juny amb un cap de setmana ple de tradició, artesania i paisatge. Aquesta fira vol reivindicar la ramaderia i els oficis artesanals vinculats a aquest món. La fira també ofereix als visitants una oportunitat única per conèixer de prop el patrimoni local, la biodiversitat de l’entorn i el treball dels productors de la zona.

Rutes de muntanya i gastronomia

El dissabte 21 de juny, la jornada arrenca a les 10 del matí amb una ruta circular pel poble de Montseny centrada en la seva història, el patrimoni i la biodiversitat. L’activitat, que inclou un tastet final de productes locals, té un preu de 6 euros i és gratuïta per als menors de 3 anys. Cal fer reserva prèvia. La sortida compta amb la col·laboració de Turisme Montseny.

A les 18 hores, l’edifici Multifuncional de Montseny acollirà la xerrada “Els ramats creen paisatge”, a càrrec del geògraf Josep M. Panareda. Tot seguit, a les 19:30 hores, tindrà lloc un tast de vins dirigit per Marta i Marc del celler l’Era de Buixalleu, acompanyat de tres formatges del Montseny i tres vins d’agricultura raonada. El tast té un preu de 12 euros i cal reservar plaça.

La nit continuarà a les 21 hores amb un sopar popular on es podrà degustar un entrepà de xai rostit amb salsa de ceps, beguda i postres. El preu és de 12 euros. També es pot adquirir un tiquet combinat per al tast i el sopar per 22 euros. La jornada de dissabte clourà amb el concert del grup The Coverd Land, a partir de les 22 hores.

Fira d'artesania i visites guiades

Diumenge 22 de juny, la fira obrirà amb visites guiades al Museu de les Esquelles d’en Jaume entre les 10 i les 13 hores. Per assistir-hi caldrà reservar hora al Punt d’Informació de Montseny, i l’activitat anirà a càrrec d’ADEMC Itineraris Pedagògics.

Durant tot el matí, de 10 a 14 hores, se celebrarà la fira artesana, amb la presència de productors i artesans locals que oferiran tallers i demostracions en directe. Participaran noms com Mels del Montseny, l'Esquellot del Montseny, Cor del Montseny, El Talleret del Clot, Annita Rodonita, Fusta de Montseny, Cistelleria i Escloper. A més, als jardins de l’església de Sant Julià s’hi podrà visitar una exposició sobre el procés de la llana.

A les 11 tindrà lloc el taller participatiu “Teixim una estora de llana amb els peus”, a càrrec de Laia Aguilà del Talleret del Clot, a la plaça de la Vila. A continuació, a les 12 hores, els jardins de Sant Julià acolliran una demostració d’esquilada d’ovelles, una activitat que connecta directament amb l’origen i l’esperit d’aquesta fira.