Arriba la Fira de Prop 2025 a Sant Esteve: tota la programació

Sant Esteve de Palautordera viurà una nova edició de la Fira de Prop, dues jornades d'activitats dedicades a la sostenibilitat, la proximitat i la vida en comunitat el cap de setmana del 25 i 26 d’octubre. Tallers, espectacles, degustacions i dinàmiques per fer en família ompliran les places del poble amb un programa pensat per a tots els públics.
Dissabte 25 d’octubre
La jornada començarà a les 9 del matí, a la plaça Joan Serra, amb la proposta "Introducció al món dels ocells", una caminada guiada per conèixer la biodiversitat del poble i instal·lar caixes niu. L’activitat, conduïda per Marçal Pou, està oberta a tots els públics i té una durada de tres hores. A les 10 del matí, les Escoles Velles acolliran la "Trobada de creadores d’arts escèniques", una sessió de treball col·lectiva per explorar noves formes de cooperació entre artistes, organitzada amb el suport de l’Ateneu Cooperatiu i l’Eixida Cultural.
A la mateixa hora, la plaça Joan Serra s’omplirà de creativitat amb el taller de cistelleria adreçat a mainada i famílies, conduït per Núria Busquets, on es farà un peix de vímet i boga, dues fibres vegetals del nostre entorn. A les 10:30 hores, també en aquest espai, els adults podran participar en la "Destil·leria d’olis essencials", una experiència d’aromateràpia a càrrec d’Ester Casas.
A les 11 hores, Joana Rave oferirà el taller "Bombes de llavors", on els participants descobriran diferents tipus de llavors i aprendran a crear bombes de plantació per afavorir la biodiversitat. El migdia arribarà amb esperit comunitari: a les 12 hores, a la plaça de la Vila, tindrà lloc la tradicional "Sopa de pedres", una escudella popular elaborada entre tots els veïns i veïnes, sota la conducció del cuiner Pep Salsetes. Paral·lelament, la CIA de Jocs l’Anònima dinamitzarà tallers i jocs tradicionals.
A la mateixa hora, també a la plaça de la Vila, se celebrarà el concert participatiu amb sardana de bar i glosada popular amb versos del Remei, un espai de música i cultura popular catalana obert a tothom.
La tarda continuarà a les 16 hores, amb un tastet de pastissos saludables lliures de gluten, làctics i sucre, elaborats per Segimona, a la plaça Joan Serra. Mitja hora més tard, a les 16:30 hores, a la plaça de la Vila, començarà la "Trobada de ratafies i licors casolans", dinamitzada per la Cooperativa Tres Cadires, on els participants podran compartir receptes, trucs i degustacions.
A les 17 hores i a les 18 hores, a la plaça Joan Serra, es faran dues sessions del taller de cistelleria per a adults, on Núria Busquets ensenyarà a teixir una menjadora per a ocells amb vímet i fusta de castanyer.
A les 17:30 hores, el taller "Parcs espontanis: nusos i construccions", conduït per Vicky Mateu i Mar Pérez, proposarà aprendre tècniques bàsiques de nusos per crear estructures senzilles com gronxadors. L’activitat és per a majors de vuit anys i es recomana portar frontal o lot i corda. El dia culminarà a les 19 hores, al Teatre Pare Casals, amb l’Espectacle solidari Batega Lliure Palestina, una proposta de circ, dansa i cant que destinarà tots els beneficis a l’Associació Awda de Gaza per garantir l’atenció mèdica. L’entrada serà amb taquilla inversa.
Diumenge 26 d’octubre
El segon dia de la Fira començarà de nou amb la Introducció al món dels ocells, a les 9 del matí a la plaça Joan Serra, guiada per Marçal Pou. A les 10 hores, des del mateix punt, sortirà la passejada guiada al castell de Montclús, un itinerari per descobrir les llegendes històriques del territori. Les places són limitades i cal inscripció prèvia al web de Parcs de la Diputació de Barcelona.
A la mateixa hora, també a la plaça Joan Serra, el col·lectiu Vida Significativa proposarà un taller artístic obert titulat "Vida significativa: vine a teixir carbasses i fulles", de 10 a 14 hores i de 16 a 18 hores. A les 10:30 hores, els més petits podran participar en el taller "Les llavors", amb Nil Macià, i també al taller de caixes niu, amb Joan Manel Riera, on es construiran nius i refugis per a insectes amb materials naturals.
A les 11 hores, Álvaro Yvot i Marc Vives oferiran el taller "La Lleva: energia solar a casa", una sessió pràctica sobre com instal·lar, mantenir i aprofitar al màxim les plaques solars. La taula rodona “Paisatge i gestió forestal” començarà a les 11:30 hores, a la plaça de la Vila, amb la participació de professionals locals com Sauri de Can Terrades, Carme de Can Planes, Guillem de Corremarges i Torrents, que debatran sobre els reptes de la gestió sostenible del territori.
El migdia oferirà una doble proposta gastronòmica i musical. A les 12:30 hores, a la plaça de la Vila, es podrà gaudir del taller "Descobrint el territori: tast de vins catalans ecològics", amb Marc Lecha i Marta Puparelli, i alhora del Concert participatiu de la Sarauà, una iniciativa de música popular valenciana que fomenta la pràctica col·lectiva de la música tradicional.
A la tarda, a les 16:30 hores, la plaça Joan Serra acollirà el taller de cultiu de bolets gurmet en troncs, a càrrec de Francesc Asperó, seguit, a les 17 h, de l’Espectacle de contes amb Pep Duran, a la plaça de la Vila, adreçat a infants a partir de 3 anys. Simultàniament, a les 17 hores, a la plaça Joan Serra, el col·lectiu Corremarges oferirà el taller sobre cuina silvestre, on es descobriran plantes comestibles del nostre entorn més enllà dels bolets. La jornada es completarà amb tallers i jocs de taula de la Comunitat Lúdica BM.