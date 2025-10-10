Sant Esteve de Palautordera ha acollit els Premis Nacionals de Cultura 2025 a la carpa del Circ Cric, tota una institució del món del circ català. Al llarg de la gala, que ha comptat amb la presència del president Salvador Illa, s'ha reconegut la trajectòria de la companyia teatral Dagoll Dagom, el grup Tarta Relena, els Castellers de Vilafranca, l'artista Mari Chordà i el coreògraf Marcos Morau pel seu compromís amb la cultura catalana.
El plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) amb aquests premis fa valdre la contribució d'aquestes cinc entitats i personalitats amb el país amb la distinció més important en el camp de la cultura a Catalunya.
Illa reivindica el Circ Cric per "reconstruir l'esperança palestina"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, en la seva intervenció a l'acte que ha recordat que "la gent riu més quan menys té" i espera que aviat el Circ Cric pugui arribar aviat a Gaza per "reconstruir l'esperança" del poble palestí. Illa ha assegurat que els premiats d'aquest any són un exemple que la cultura "forma, vertebra i dona sentit i arrels a un país".
La presidenta en funcions del CoNCA, Margarida Troguet, ha aplaudit la creativitat, el talent i la dedicació per enriquir i mantenir el patrimoni cultural del país. "Celebrem, reivindiquem, protegim i compartim la cultura", ha exclamat.
Companyies, artistes i colles premiades
De Dagoll Dagom, el plenari del CoNCA en destaca la trajectòria de cinquanta anys de produccions teatrals i audiovisuals de la companyia. La connexió amb el públic ha estat, afegeixen, un dels trets distintius de la seva aportació cultural, particularment amb els seus muntatges escènics i musicals, tant en la dramatúrgia com en la direcció i la interpretació. Fundada per Joan Ollé l’any 1974 i posteriorment dirigida per Joan Lluís Bozzo, Anna Rosa Cisquella i Miquel Periel, s’ha acomiadat aquest any dels escenaris.
Pel que fa a la formació musical Tarta Relena, el plenari en destaca la singular proposta amb la qual exploren diferents estils de músiques vocals, amb l’àrea geogràfica del Mediterrani com a referència. Des de la tradició, però introduint nous llenguatges musicals i escènics, el duo format per Marta Torrella i Helena Ros explora a cappella diferents estils de músiques vocals. El grup va publicar l'any passat el seu quart àlbum, És pregunta.
Artistes individuals
L'artista multidisciplinari Mari Chordà (Amposta, 1942) rep el Premi Nacional per la coherència i la qualitat de la combinació de la seva aportació artística, fonament talment des de la pintura, però també des de la poesia, amb el seu compromís cívic i cultural com a impulsora de projectes col·lectius socioculturals i feministes. Artista polifacètica, la seva obra és present en nombrosos museus. L’any 2024 ha protagonitzat exposicions al MACBA i al Museu d’Art Modern de Tarragona.
Per la seva banda, el coreògraf Marcos Morau (València, 1982) rep la màxima distinció cultural de la Generalitat per la seva aportació al llenguatge coreogràfic i de moviment, que beu de l’abstracció per assolir la singularitat i l’excel·lència en el teatre físic i que combina la dansa amb elements visuals, escenogràfics i narratius.
La seva marca personal és visible tant en els treballs individuals com amb la seva pròpia companyia, La Veronal, fundada fa vint anys. Morau ha celebrat que se'l reconegui també "a casa" en la seva lluita per la defensa d'un sector i una professió que "necessita encara molt suport".
Castellers de Vilafranca
Finalment, els Castellers de Vilafranca són la primera colla a rebre el guardó. El plenari en destaca el fet que siguin "referents" de la cultura popular catalana arreu del món. La colla, Fundada l’any 1948 fruit de la tradició castellera de Vilafranca, està formada per més de mil persones de totes les edats.
El CoNCA en destaca la "innovació tècnica" en la realització dels castells a plaça i la cura del "benestar emocional" dels seus membres, fonamentat en la "filosofia del treball en equip i l’esperit de superació constant".