Entre Catalunya i Sicília, el llegat dels Cabrera en dues jornades

Les jornades “Catalunya-Sicília, el llegat dels Cabrera”, que aprofundiran en la influència catalana a Sicília i el llegat de la nissaga dels Cabrera tant a casa nostra com a territori sicilià. Les jornades començaran el dijous 6 al Museu d’Història de Catalunya de Barcelona i la segona jornada serà divendres 7 al Museu Etnològic del Montseny La Gabella d’Arbúcies.
Aquestes jornades reuniran especialistes en història medieval, patrimoni, cultura i genealogia per tal d’analitzar el paper de la nissaga Cabrera en l’expansió catalana per la Mediterrània i les connexions polítiques, econòmiques i artístiques que es van establir amb Sicília entre els segles XIII i XV. Aquests dos dies de conferències, xerrades, tertúlies i altres activitats finalitzaran amb una visita guiada al Castell de Montsoriu.
Dijous 6: jornades a Barcelona
El cicle començarà aquest dijous 6 de novembre al Museu d’Història de Catalunya, amb una sessió dedicada a la dimensió històrica i mediterrània del vescomtat. La primera sessió, presentada pel director del Museu d’Història, Jordi Principal, inclourà les ponències d’Alejandro Martínez, sobre l’evolució dels Cabrera entre els segles XI i XVI; Francesc Fité i Cristina Masvidal, que parlaran del paper dels Cabrera com a vescomtes d’Àger i Girona; i Mario Orsi, que tractarà l’expansió marítima de la Corona d’Aragó a la Mediterrània.
A la tarda, sota la conducció de Josep Manuel Rueda, investigador de l’Institut Català de Recerca del Patrimoni Cultural, els professors Giuseppe Barone i Marco Rosario Nobile (Universitats de Catania i Palerm) aprofundiran en la influència dels Cabrera a Sicília, tant des del punt de vista històric com arquitectònic. La jornada es tancarà amb la intervenció de Joaquim Mateu i Jordi Tura, del Museu Etnològic del Montseny, que presentaran l’evolució del castell de Montsoriu, el gran castell feudal dels vescomtes de Girona-Cabrera.
Divendres 7: jornades a Arbúcies
El divendres 7 de novembre, les jornades es traslladaran a l’Espai Cabrera del Museu Etnològic del Montseny d’Arbúcies, on es posarà el focus en el patrimoni, la recerca i el llegat de la nissaga Cabrera. Després de les salutacions institucionals, Àngel Vàzquez, tècnic del Consell Comarcal, obrirà la sessió amb la presentació La ruta dels Cabrera, vertebració d’un gran projecte turisticocultural, que posarà en relleu la dimensió patrimonial i turística del projecte.
A continuació, Carme Alòs, Núria Armentano, Robert Porta i Eva Solanes, del Museu de la Noguera, exposaran noves recerques sobre els Cabrera al comtat d’Urgell; Marcella Burderi oferirà una mirada etnoantropològica sobre la presència dels Cabrera en la mitologia i la tradició popular siciliana; i Arnau Vilella presentarà els resultats de les darreres excavacions arqueològiques al castell de Palafolls.
Les historiadores Anna Gironella, Maria Ocaña i Imma Ollich centraran les seves intervencions en figures femenines cabdals com Elionor de Cabrera i en la relació dels senyors de Cabrera amb el jaciment arqueològic de l’Esquerda. La sessió es tancarà amb Les poderoses dones de la nissaga Cabrera, a càrrec de Gemma Font i Sandra Pujadas, i la intervenció de Lucia Trombadore, que oferirà una visió literària del món femení medieval.
Com a cloenda, els participants faran una visita guiada al castell de Montsoriu, símbol de la potència i esplendor dels Cabrera, que servirà per tancar les jornades i reforçar el vincle entre la història, el patrimoni i el territori.
Un espai de recerca i col·laboració internacional
Les Jornades Cabrera esdevindran un punt de trobada entre recerca històrica, difusió patrimonial i col·laboració internacional, reforçant els llaços culturals entre Catalunya i Sicília.
El president del Consell Comarcal de la Selva, Martí Pujals, afirma que les Jornades Cabrera seran un punt d’inflexió per projectar aquest llegat com a motor cultural i turístic de la Selva. Amb la Ruta dels Cabrera, reforçarem la identitat comarcal i oferirem al públic una nova manera de conèixer el nostre patrimoni, des del rigor històric i amb una mirada contemporània.
Per la seva banda, el vicepresident del Consell Comarcal, Albert Sanz, ha destacat que les jornades seran una gran oportunitat per fer valdre el nostre patrimoni històric i per donar visibilitat al llegat del vescomtat de Cabrera, “un element clau per entendre la identitat i la projecció mediterrània de la nostra comarca.”