Festa Major de Sant Hilari 2025: programació, horaris i novetats

Sant Hilari Sacalm celebra la Festa Major del dimarts 26 al diumenge 31 d’agost, amb un programa ple d’actes culturals, esportius, musicals i tradicionals que convertiran el poble en un escenari vibrant i participatiu. Perquè no se t'escapi res, a NacióBaixMontseny hem recollit totes les activitats programades per aquests dies de gresca amb tots els detalls que t'interessa saber.
Programació 2025
Aquest dimarts 26 d’agost a la piscina municipal acollirà de les 15 hores a les 17 hores inflables gratuïts per a la mainada. A la tarda, de les 20 a les 21 hores, la plaça Doctor Gravalosa acollirà la Cursa d’en Jaumet de cinc quilòmetres, la cursa infantil i la caminada solidària de dos quilòmetres i mig, organitzades per Forces Forts i Ferms amb beneficis destinats a l'Oncolliga.
Al vespre, a les 20:30, els Jardins de Can Rovira seran escenari de la commemoració de la Marxa per la Llibertat amb sopar popular i música en directe del grup Maïma, una vetllada organitzada pels Amics de la Marxa per la Llibertat.
El dimecres 27 d’agost, de les 10 a les 13 hores, els Jardins de Can Rovira tornaran a omplir-se amb els jocs de fusta. Al vespre, a les vuit, el primer equip del C.E. Sant Hilari Font Vella s’enfrontarà al C.F. Folgueroles en el partit de Festa Major corresponent a la Tercera Catalana. A les 22 hores, el Pavelló municipal acollirà l’obra de teatre Les mares, amb Fel Faixedas i Carles Xuriguera.
L’endemà dijous 28, a les deu del matí, es repetiran els jocs de fusta als Jardins de Can Rovira. A les 17 hores, la plaça de l’Església viurà un espectacle de dansa a càrrec d’Iris Ceballos i una exhibició de sevillanes del grup d’Ester Valverde. Tot seguit, es lliuraran els premis del concurs d’il·lustració de la portada del programa de Festa Major.
Pregó de la festa
A les 18:30 hores, el Grup Sardanista Sant Hilari serà l'encarregat de fer el pregó de Festa Major anirà a càrrec da la plaça de l’Església, i a dos quarts de vuit, des de la plaça Jacint Verdaguer, començarà el Carro Tour amb batucada pels bars del poble organitzat pel Carro del Mam.
La nit continuarà amb el correfoc de Festa Major a partir de les 22 hores, amb sortida des de la plaça 1 d’Octubre i recorregut pels carrers Sant Benet, Alcalde Narcís Corbera, Valls, plaça de l’Església, carrer Josep Ximeno, plaça Gravalosa i plaça Moragues. En acabar, a la plaça del General Moragues, hi haurà ball amb l’orquestra Montecarlo. La nit es tancarà a la 1:30 de la matinada amb la música de Dj K-Zu i PD Mashish.
El divendres 29 d’agost a les 10 del matí tindrà lloc la plantada de gegants a la Plaça 1 d’octubre. A les 11:30 del matí començarà la cercavila amb els gegants i cap grossos de Sant Hilari acompanyats pels Grallers del Cardaner. El recorregut començarà a la Plaça 1 d’octubre i acabarà al Passeig Font Vella.
Gimcana Marrana
A les 12 del matí hi haurà una actuació del Mag Stigman al Passeig Font Vella amb l’espectacle “El Circ dels Im possibles”. A la tarda, a les 16 hores, hi haurà el Campionat de Botifarra a la plaça Doctor Gravalosa que organitza la Penya Barcelonista de Sant Hilari. També a les 16 hores es farà la Gimcana Marrana - Carro del Mam, una activitat per a majors de 18 anys a la plaça Guilleries.
A les 17 hores començarà el Concert de Festa Major amb l’Orquestra Metropol al Pavelló municipal d’esports. L'entrada és gratuïta per a tothom. A les 19 hores la música continuarà amb les Sardanes de la cobla Bisbal Jove a la plaça Jacint Verdaguer.
A les 20 hores es farà el Pregó Jove a càrrec de Comissió de Festes Jove amb la xaranga Xaran garín, que farà un recorregut de la Plaça 1 d’octubre fins a la plaça Gravalosa. A les 21 hores tindrà lloc el Sopar Popular de Festa Major al Pavelló Municipal d’Esports. A les 11 de la nit començarà el Gran Ball de Festa Major amb l’Orquestra Metropol al pavelló municipal d’esports. Hi haurà servei de bar.
El dissabte 30 començarà a les 10:30 hores amb la plantada de gegants a la Plaça Gravalosa. Mitja hora més tard, arrencarà la cercavila amb els gegants i cap grossos de Sant Hilari i les colles convidades: Breda, Maçanet, Sant Julià de Vilatorta.
Baixada de carretons
A les 15 hores arribarà un dels actes més esperats de la festa, la 42a Baixada de Carretons, la més antiga de Catalunya. En primer lloc, es farà la carregada de carretons a la plaça de Cal Ros i el carrer doctor Morales. A les 16 hores hi haurà la sortida dels autobusos i una hora després començarà l'ambientació musical amb la banda “La Principal de Cassà de la Selva”.
El tret de sortida de la baixada serà a les 17:30 hores i durarà fins a les 19 hores. El Dj Bacardit serà l'encarregat de poar-hi el punt final a la plaça del General Moragues amb música i la festa de carretons.
A les 19 hores hi haurà ball de sardanes amb la cobla La Principal de Cassà de la Selva a la plaça Jacint Verdaguer. La música tradicional continuarà a les 22:30 amb la nit d'havaneres “De taverna en taverna” amb el grup Americanus a la plaça Jacint Verdaguer. Hi haurà rom cremat per tothom.
Trobada de Puntaires
El diumenge 31 d'agost a les 10 del matí hi haurà la XXVI Trobada de Puntaires a la Plaça Gravalosa. Tot seguit, a les 11:30, els més petits podran gaudir de l'espectacle infantil “Absurd” del Circ Vermut a la Plaça Gravalosa. A les 12 hores es disputarà el partit de futbol de Festa Major entre el Cadet Femení del C.E Sant Hilari Font Vella i el Cadet Femení U.E Breda.
A les 17 hores la tarda s'omplirà de color amb la Holi Fest a la Plaça Jacint Verda guer. La gresca continuarà a les 18:30 hores amb el concert Claqué&Swing a càrrec de Men in Swing als Jardins de Can Rovira. Per acabar, a les 22 hores, hi haurà la nit Fi de Festa amb l’espectacle Flota dos de David Moreno Cía & Cristina Calleja a la Plaça Moragues.
Programació musical jove: concerts de barraques 2025
L'espai de barraques de Sant Hilari acollirà cada nit actuacions musicals destinades al públic jove. El dijous 28 d'agost hi haurà el mític DJ K-Zu, especialitzat en versions electròniques de clàssics catalans i el PD Mashish. Divendres 29, a partir de mitjanit, serà el torn de Los Mejores, Waikiki i Mon Dj. Finalment, la nit de dissabte, a partir de les 00 hores, actuarà Ruc'n Roll, Strombers i la DJ Anna Gisbert.