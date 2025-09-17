Festes de Sant Miquel d'Hostalric 2025: programació i novetats

L’Ajuntament d’Hostalric ja ha fet pública la programació d’actes de les Festes de Sant Miquel 2025, que se celebraran del 26 al 29 de setembre, amb un conjunt d’activitats que combinen tradició i cultura. Un dels eixos principals de la festa serà la Fira, que comptarà amb la participació de prop de quinze entitats i negocis locals, i oferirà un mercat amb productes artesanals, activitats familiars, música en directe, danses tradicionals i concursos esportius.
En aquesta edició, destaquen algunes propostes com l’exposició de quadres a Can Riera, un edifici emblemàtic del nucli antic que ha estat recentment restaurat i transformat en els Apartaments Torre dels Bous. Aquest espai esdevindrà un nou referent cultural dins del municipi. A més, la festa també acollirà la tercera edició del tast de vins.
Programació 2025
Divendres 26, a les 19 hores, la Domus Can Llensa acollirà un tast d’escumosos Corpinnat Llopart, amb inscripció anticipada a Comas Calls Vinateria (preu 25 €, places limitades). A les 20:30 hores, el Centre Cultural Serafí Pitarra serà l’escenari del pòdcast “Què t’ha passat?”, conduït per Albert Om i Joan Maria Pou (entrades a caltet.loriun.com, 18 €).
Dissabte 27, les activitats arrencaran a les 9 hores amb el Campionat de Dòmino a la plaça Roser Capdevila, i la Copa Gironina de Bitlles Catalanes a la plaça de l’Escola. A les 9:30 hores, des de l’Oficina de Turisme, començarà la visita guiada “Veïns plomats d’Hostalric”, sobre la biodiversitat urbana i de l’entorn de la Tordera. El matí continuarà amb l’actuació de l’Esbart Montsoriu de Sant Feliu de Buixalleu al claustre de l’Ajuntament a les 12 hores.
A la tarda, la plaça de la Vila acollirà un espectacle familiar dels Grimpallunes a les 17 hores, mentre al claustre de l’Ajuntament se celebrarà la Mostra de Vins Catalans fins a les 20:30 hores. A les 21 hores, a la plaça Maria Teresa de Gelcen, tindrà lloc la Botifarrada Popular organitzada pel Club Patí Hostalric (12 €, amb opció vegana). La mateixa plaça acollirà a les 22:30 hores el concert de versions de Popurris Band.
Diumenge 28, la jornada s’obrirà a les 7:30 hores amb la sortida del sol al Castell (Torre del Rellotge), amb esmorzar i ballada de sardanes. El matí oferirà el torneig d’escacs (c. Ravalet, 71) i la trobada de puntaires de tot Catalunya a la plaça Maria Teresa de Gelcen. A més, es farà la missa en honor a Sant Miquel, a les 10 hores, el concert de l’Escola de Música a les 10:30 hores i el reconeixement al mèrit esportiu 11:30 hores. Al migdia, la plaça Maria Teresa de Gelcen i la zona del mercat vibraran amb la desfilada de les Majorettes d’Hostalric i la xaranga Xim Xim Mig Grau.
També diumenge, a les 12:30 hores, la Torre dels Bous Apartaments acollirà la presentació del llibre “Serrallonga, biografia inèdita” de Ricard Dilmé. A la tarda, el claustre de l’Ajuntament es convertirà en espai lúdic amb Let’s Play – Jocs de taula per a totes les edats, de 16 a 20 hores. A les 17 hores, la plaça de la Vila serà l’escenari d’una audició i ballada de sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera. La jornada culminarà amb la inauguració del mural en memòria a Claret Papiol a les 19 hores, a la baixada del Molí. Tot seguit, hi haurà l’espectacle amb The Country Revival Farmers a les 19 hores a la plaça Maria Teresa de Gelcen.
Dilluns 29, la fi de festa arribarà amb un taller de construcció Kapla, de 17 hores a 19 hores al claustre de l’Ajuntament. A les 19 hores, tot plegat acabarà amb una cantada d’havaneres amb Son de la Havana i rom cremat a la plaça Maria Teresa de Gelcen.
Mercat i recreacions històriques
Al llarg del cap de setmana es podrà gaudir del Mercat d’Alimentació i Artesania, que estarà al carrer Major, plaça dels Bous i el carrer Raval. També es podrà veure l’exposició de fotografies dels Gegants del Montseny de Mariano Pagès a la Domus Can Llensa i l’exposició de pintures de Josep Nogué sobre els bandolers a la Torre dels Bous.
El Castell d’Hostalric serà un dels grans protagonistes amb les visites guiades i el Campament Napoleònic, que recrearà la vida militar amb instruccions, manteniment d’armes, vestimenta i cuina tradicional (entrada 5 €, gratuït per als residents).
Dissabte a les 11 hores s’inauguraran quatre espais ambientats en el context de la Guerra del Francès (1810) i, a les 19 hores, al fossat del castell, tindrà lloc la recreació de la batalla amb els Miquelets de Girona. A més, la recreació històrica Hostalric 1810 permetrà reviure la fortalesa de l’època amb activitats dissabte (de 10 a 19 hores) i diumenge (de 10 a 14 hores), amb entrada de 10 euros per a visitants i de 6 euros per a residents.