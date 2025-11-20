Les Quatre Estacions de Vivaldi sonaran a Sant Esteve en un concert excepcional

Sant Esteve de Palautordera es prepara per acollir un dels concerts destacats de la temporada: “Les Quatre Estacions de Vivaldi i altres concerts per chalumeau, clavicèmbal i orquestra”, que tindrà lloc dissabte 22 de novembre a les 18 hores al Teatre Pare Casals. L’actuació anirà a càrrec de L’Armonico Tributo, un conjunt de prestigi format per Gilles Colliard (violí solista), Anna Lladó (chalumeau i recitant) i Guillem Gironès (clavicèmbal i direcció). El concert forma part del cicle “El so del clavicèmbal 2025”, que vol apropar aquest instrument al gran públic a través de concerts de qualitat i repertoris inspiradors.
L’esdeveniment està organitzat per Joventuts Musicals del Baix Montseny, entitat dedicada des de fa anys a difondre la música clàssica i les diverses tradicions musicals amb concerts arreu de la comarca. En aquesta ocasió, l’actuació compta també amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, que dona suport a la iniciativa cultural.
Les entrades es poden adquirir a Entràpolis o al Centre d’Informació de Sant Esteve de Palautordera. El preu general és de 15 euros, mentre que l’entrada és gratuïta per als menors de 18 anys, que hauran de gestionar-la al mateix centre.
El programa combinarà virtuosisme, sensibilitat i instruments poc habituals com el chalumeau, que és el terme mig entre la flauta dolça i el clarinet. La creació del chalumeau va néixer de la necessitat de superar les limitacions de la flauta dolça, que no podia respondre amb prou força ni flexibilitat quan formava part d’una orquestra. Per això, podem considerar-lo com una versió millorada de la flauta i, al mateix temps, l’antecessor directe del clarinet.
En essència, el chalumeau, també anomenat salmoé, és un instrument de vent amb una llengüeta simple, molt semblant a la del clarinet. Té set forats i dues claus, i produeix un so característic, dolç i expressiu.