Unes jornades tractaran la història de l'aigua a Palautordera

Santa Maria de Palautordera acollirà les Jornades de la Memòria Històrica sota el títol "Passat, present i futur de l'aigua a Palautordera" del 13 al 17 de novembre. El programa insta a redescobrir el vincle del municipi amb rius, fonts, safareigs i infraestructures hidràuliques que han marcat la vida quotidiana i el desenvolupament local al llarg del temps.
Durant les jornades, com ja és habitual, s’han programat xerrades, rutes guiades i projeccions, que faran valdre tant la memòria col·lectiva com els testimonis personals al voltant de l’ús i la importància de l’aigua. L’objectiu, asseguren, és preservar i difondre el patrimoni històric i cultural relacionat amb aquest recurs natural i fomentar la participació i la transmissió de coneixement a les noves generacions.
Dijous 13 de novembre
A les 21 hores, els membres del programa Pensem-hi participen en un especial sobre l’ús domèstic de l’aigua, del riu Tordera i de les Fonts que hi ha a Palau i al Montseny, acabant amb llegendes d’aigua. Amb la participació de Carme Clopés. Un programa d’una hora que es podrà escoltar al 91.5 FM i a radiovitamenia.cat.
Divendres 14 de novembre
El divendres tindrà lloc la projecció dels audiovisuals realitzats pels alumnes a les 13 hores a La Quadra. La Inauguració de les Jornades serà a les 18:30 hores a la Quadra. La ponència inaugural es titularà “Entre núvols, rius i meteorologia: el Montseny, la Vall Alta de la Tordera i el futur de l’aigua” a càrrec d’Àlex Van Der Laan.
Dissabte 15 de novembre
El dissabte es farà una nova projecció dels audiovisuals fets pels alumnes de l’Institut a les 18:30 hores a la Sala d'Actes de l'Esplai. Tot seguit, hi haurà una taula rodona amb la participació de Francesc Gavilán, hidrogeòleg i geofísic, Ramon Queralt, enginyer tècnic industrial i Òscar Farrerons, arquitecte i doctor en enginyeria multimèdia.
Diumenge 16 de novembre
El diumenge es podrà gaudir de les visites guiades de fonts antigues del municipi: la font Martina, la font de Can Xa i els ponts del Reguissol i Can Guiñau a càrrec de Xavi Muntasell. Les inscripcions s'han de fer a través del correu de turisme de Palautordera. Hi ha aforament limitat, i l'últim dia per inscriure’s és el 14 de novembre. El dilluns 24 de novembre a partir de les 20 hores es podrà sentir la reemissió del programa Pensem-hi a Ràdio Vitamènia.