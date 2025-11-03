L'Estela de la Calma: una pedra misteriosa al cor del Montseny

El Montseny està ple de misteris i d'elements curiosos que formen part de la nostra història col·lectiva. Un d'aquests tresors patrimonials per descobrir és l'Estela de la Calma, també coneguda com la Sitja del Llop, una pedra amb unes inscripcions enigmàtiques que es va trobar el 1976 a l'interior d'una cabana de pastors a 1.282 metres d'altura, al Pla de la Calma, un altiplà amb unes vistes espectaculars.
L'Estela de la Calma formava part d'una de les parets de l'habitacle, la barraca d'en Ramon, una construcció que utilitzaven els pastors que feien nit al Pla. La pedra fa uns 1,85 metres d'alçària, 1,30 d'amplada i 40 centímetres de gruix, presenta uns dibuixos peculiars en forma de cercles concèntrics distribuïts per bona part de la superfície.
Encara es desconeix el significat d'aquestes inscripcions, si eren de caràcter decoratiu o religiós. No obstant això, tot fa pensar es tractaria d'una de les primeres mostres de pensament conceptual de Catalunya en l'art prehistòric. Alguns experts apunten que la pedra podria tenir més de 2.000 anys d'antiguitat i que va arribar a les parets de la barraca de manera accidental. L'origen és desconegut, però algunes teories indiquen que podria haver format part d'un dolmen o alguna construcció megalítica de l'època del neolític.
Amb la finalitat de millorar-ne la conservació i prevenir possibles actes vandàlics, l’any 2010 l’Estela va ser retirada de la cabana, restaurada i col·locada dins una urna de vidre al poble de Montseny. Paral·lelament, es va restaurar la cabana d’en Ramon i s’hi va instal·lar una rèplica de l’Estela. Al Museu Etnològic del Montseny, a Arbúcies, també se’n conserva una altra còpia que és visitable.
Com arribar-hi?
Anar al Pla de la Calma és una excursió ideal per fer a la tardor, però és recomanable anar ben abrigats i preparats amb roba de muntanya. Per arribar a la cabana d'en Ramon, situada al mig del pla, cal agafar la carretera BV-5301 en un desviament situat un quilòmetre abans del poble de Montseny. A partir d'aquí hi ha una pista que porta al Molar, una antiga masia. Al cap de cinc quilòmetres, hi ha una cruïlla on es pot estacionar el vehicle. Aleshores, la cabana només estarà a cinc minuts caminant en direcció sud.
El Pla de la Calma es caracteritza per l'escassa presència d'arbres i les vistes panoràmiques que fins i tot permeten albirar els Pirineus els dies clars. El Pla està travessat per sender de gran recorregut GR 5 conegut com a "sender dels Miradors", que permet endinsar-se en un paratge ple de prats i arbustos baixos. Aquest aspecte tan curiós és el resultat d'un paisatge modelat per l'home i la tradició ramadera, que es deriva de l'explotació del terreny durant generacions per a ramats i agricultura.