Literatura, llengua i país a la Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental 2025

Llinars del Vallès acollirà la 35a edició de la Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental i l’entrega dels Premis Llavor aquest divendres, 28 de novembre. Es tracta d’un certamen literari que culmina amb una vetllada en la qual es fa lliurament d’alguns dels premis literaris més importants en l’àmbit comarcal i nacional. La festa, oberta a tothom, se celebra un cop l’any i, des de 2021, es fa de forma itinerant entre les poblacions del Vallès Oriental.
Es lliuraran reconeixements en novel·la, poesia, comunicació, narrativa jove i d'acció cívica a favor de la llengua catalana. L’objectiu dels premis és incentivar, promoure i promocionar la creació literària en llengua catalana principalment a la comarca del Vallès Oriental, a mesura que la festa s'ha anat consolidant l’abast de la convocatòria ha passat a ser dels Països Catalans.
L’acte d’entrega dels guardons tindrà lloc a les 19:30 hores al Teatre Auditori de Llinars del Vallès i l'entrada és lliure. Segons han informat des de l'Ajuntament, enguany s’han presentat 122 obres de 26 comarques de tot el país.
Premis Llavor 2025
Els Premis Llavor reconeixen anualment el talent, la creativitat i el compromís d’autors, entitats i iniciatives del territori en diversos àmbits culturals i socials. Els guardons, Organitzats per Òmnium Cultural del Vallès Oriental i amb la col·laboració de diferents entitats i empreses, s’han consolidat com una cita destacada per al sector cultural i per a la promoció de la llengua catalana.
La gala presenta quatre categories principals que abracen des de la creació literària fins al compromís cívic i el talent emergent. Inclou el 35è Premi de Novel·la Vallès Oriental i el 35è Premi de Poesia, dotats amb 3.000 i 2.000 euros respectivament; el 13è Premi Ramon Casanovas d’acció cívica a favor de la llengua catalana, amb 1.000 euros; el 13è Premi Eugeni Xammar de Comunicació, de 800 euros; i el 3r Premi de Narrativa Jove del Vallès Oriental, dotat amb 1.000 euros. La diversitat de guardons evidencia la voluntat del certamen de reconèixer tant la creativitat literària com la implicació social i el potencial de les noves generacions.
L’acte, conduït per Andrea Castillo i amb interpretació simultània en Llengua de Signes Catalana a càrrec de Maika López, comptarà també amb l’actuació musical de Júlia Illa i Laura Ulldemolins.
Català, cultura i comunitat
La regidora d'Educació i Joventut, Mònica López, ha donat les gràcies a Òmnium per tornar a organitzar els dos actes i ha destacat el paper de la llengua i la cultura catalana per fer créixer el sentiment de comunitat a la vila. “És un acte que ens fa il·lusió, perquè fa valdre la gent que comença, que escriu, que crea i que té coses a dir. I això sempre és bona notícia”, ha afirmat a la roda de premsa de presentació de l'acte.
En aquesta línia, López ha recordat que Llinars ha aprovat el reglament del nou Consell Municipal per la Llengua Catalana, un òrgan de caràcter consultiu i de participació ciutadana, que té la finalitat de promoure i consolidar l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits d’actuació de Llinars del Vallès.“Serà un espai on treballarem plegats les entitats, els veïns i l'administració per donar més vida al català en el nostre poble”, ha declarat.
El president d’Òmnium al Vallès Oriental, Pere Gordi, ha reivindicat "l'ADN" de l'entitat que consisteix a promoure i prestigiar les lletres catalanes. Alhora, ha destacat la rellevància de fer emergir la creativitat i el talent literari en llengua catalana. "La Festa se celebrava tradicionalment a Granollers, però des del 2018 la Junta Territorial va decidir mirar de celebrar aquest acte en diferents ciutats i pobles del Vallès Oriental”, ha explicat.
La responsable del projecte a la junta d’Òmnium Vallès Oriental, Carme Canyelles, ha coincidit a parlar de la tasca d'Òmnium com a motor per enfortir el català. "És la columna vertebral del país i alhora un instrument de cohesió social per fomentar el sentiment de pertinença, l’acollida i l’arrelament social", afirma.