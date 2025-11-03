Llinars acull la jornada «Vallès Queer»

El dissabte 8 de novembre, el Centre de Formació Permanent Can Lletres de Llinars del Vallès serà l’escenari de la tercera jornada del Vallès Queer, una trobada comarcal inclusiva i reivindicativa que enguany porta per títol “Els vincles”. La iniciativa està impulsada pel Servei Comarcal de Joventut del Vallès Oriental conjuntament amb la Vorera del Baix Montseny, Parlem Queer i Stonewall, tres entitats LGBTIQA+ de referència al territori.
La jornada convida a reflexionar sobre les diverses formes de relació, intrapersonals, sexoafectives, romàntiques i comunitàries. En aquest sentit, es vol aprofundir en la manera com es construeixen i es transformen col·lectivament. L’objectiu és fomentar un espai de debat, memòria i futur compartit des d’una mirada interseccional i arrelada al Vallès Oriental.
El programa, que s’allargarà de 9:30 hores a 19 hores, inclourà dues taules de debat: una dedicada a la memòria i els drets LGBTIQA+, coincidint amb el vintè aniversari del matrimoni entre persones del mateix sexe, i una segona sobre els vincles, entesos en un sentit ampli. S'abordaran qüestions com l’habitatge, el desig, les formes de criança i altres àmbits des d’una perspectiva diversa i no eurocèntrica.
A més, hi haurà un espai de criança i un contacontes infantil a càrrec de la companyia Llavors (a les 11 hores), pensat perquè els més petits també puguin participar en la jornada. El dinar serà gratuït i el servirà el col·lectiu Totes Legals. Per posar punt final a la trobada, el públic podrà gaudir dels monòlegs de Nus Teatre i de la música de la DJ Piti Vaccari, membre fundadora de la festa Wacha, que clourà la jornada amb ritme i celebració.