Margarita Noguera, Hostalriquenca Il·lustre del 2026.

El Ple municipal d'Hostalric ha aprovat la concessió de la distinció d'Hostalriquenca Il·lustre 2026 a Margarita Noguera Sau, en reconeixement a la seva llarga trajectòria de compromís amb la vida social, cultural i associativa del municipi. L'acte institucional de lliurament del reconeixement se celebrarà aquest diumenge 5 de juliol, a les 12 hores, al Centre Cultural Serafí Pitarra. La cerimònia estarà oberta a tota la ciutadania i s'emmarca en la programació de la Festa Major d'Hostalric . La distinció d'Hostalriquenc Il·lustre reconeix persones, entitats o institucions que, per la seva trajectòria, conducta o serveis prestats, han contribuït a engrandir el prestigi del poble.
Nascuda a Hostalric el 17 de maig de 1948, Margarita Noguera ha estat vinculada des de ben jove a nombroses iniciatives culturals i cíviques de la vila. A finals dels anys seixanta ja participava en la Penya del Pi, on va presentar el Festival de Cançó Catalana de 1968 i va formar part de les expedicions per recollir la Flama del Canigó a Prada de Conflent i Perpinyà. L'any 1970 va ser proclamada Pubilla de la Festa Major.
Un dels àmbits en què més ha destacat ha estat l'Ateneu Popular d'Hostalric, una entitat de la qual va formar part des de les primeres juntes directives després de la seva fundació, el 1972. Al llarg dels anys hi ha col·laborat de manera desinteressada en activitats culturals, esportives i festives, des de l'organització d'exposicions i actes infantils fins a la parada de Sant Jordi, la castanyada o el manteniment del Parc de l'Ateneu.
A la secció de teatre de l'Ateneu va exercir com a directora i apuntadora durant molts anys, a més de participar en representacions emblemàtiques com Els Pastorets, el Pessebre Vivent o La Passió. Una de les dedicacions més destacades de Margarita Noguera ha estat la Cavalcada de Reis d'Hostalric. Durant més de quaranta anys ha format part de la comissió organitzadora, encarregant-se de preparar el vestuari i coordinar els voluntaris perquè la celebració sigui possible cada any.
Al llarg de la seva trajectòria també ha format part de la junta del Club Patí Hostalric i de la Coral Parroquial Verge dels Socors. Actualment continua implicada en la vida associativa del municipi com a membre de la junta d'aDeONA, l'Associació de Dones d'Hostalric, i participant activament a la vida cultural de la vila montsenyenca.