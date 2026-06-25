Plaga de mosques a Hostalric: retiren els residus infestats de la zona zero

L'empresa de reciclatge de plàstics on es va originar la plaga de mosques a Hostalric ja ha retirat els residus infestats on es reproduïen els insectes, així ho ha informat l'Ajuntament de la vila a través dels canals institucionals. La comunicació s'ha produït després de la reunió del nou el comitè de gestió d’emergències format per l’Agència de Residus, el Departament d’Interior -Protecció Civil, l’Ajuntament i l’empresa, que s'han trobat aquest dijous 25 de juny.
El consistori ha confirmat que aquest dimarts 23 de juny ja es va treure completament tot el residu contaminat i que, alhora, es va finalitzar una actuació de control a tota la planta. Els plàstics contaminats de l'empresa de reciclatge d'Hostalric, segons les primeres informacions, els hauria dut l'organització Ecoembes, que es dedica a la gestió dels plàstics que es llencen als contenidors.
Més enllà d'això, aquest dijous, s’ha tornat a fer una actuació de control a totes les instal·lacions i s'han començat a col·locar 150 trampes més per a mosques. Aquests paranys de feromones s'han posat als carrers més afectats i l'Ajuntament preveu que, sumades a les 100 trampes ja existents, tindran un efecte "notable" per a la població. "Haurien de contribuir notablement al descens de l’episodi fins a situar-se a nivells normals per l’època de l’any", han expressat al comunicat.
L'Ajuntament també ha observat "una disminució" de la presència de mosques a les àrees més afectades que, segons les previsions, hauria de continuar els propers dies "fins al control total de l’episodi". D'acord amb aquests indicis, ja s’ha desactivat la situació d’emergència sanitària a la vila, però es manté "l'alerta" amb l'objectiu de continuar el seguiment i el control de la situació.
La plaga de mosques, aquestes darreres setmanes de juny, ha causat greus molèsties als veïns i ha obligat algunes empreses a tancar uns dies per la impossibilitat de treballar. Hi ha comerços, bars i restaurants que no poden funcionar i d'altres empreses que ho fan amb les molèsties que genera tenir desenes de mosques envoltant cada treballador. Algunes, com el supermercat Bonpreu, es van veure obligades a retirar els productes frescos i refrigerats de la venda i exposició.
Els esforços i treballs de l'Ajuntament, fins ara, s'han concentrat en l’eliminació del focus de la infestació per erradicar el centre reproductor de l’insecte i es descartava la fumigació massiva de la vila. "És la primera crisi de plagues que hem tingut al municipi, ens hem assessorat sobre com fer-ho, i tots els experts apunten que cal començar per l'origen", va explicar l'alcalde d'Hostalric, Nil Papiol.