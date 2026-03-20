Montseny (de nou) a la gran pantalla en un festival internacional

El poble de Montseny i el seu entorn ha estat escenari de pel·lícules i curtmetratges, el darrer ha estat Tanit una història tendra que parla sobre infantesa, aprenentatge i naturalesa. Aquest film de Pep Garrido, produït per Atiende Films i DACSA Produccions, es va rodar durant el 2024 i està basat en una obra de Núria Albó publicada el 1984 a la coneguda col·lecció “Vaixell de vapor”. La producció s'estrenarà aquest diumenge 22 de març a les 17 hores al Teatre del Centre de Cultura Contempòrania de Barcelona.
Tanit és un conte de bruixes que explica la insòlita amistat entre una nena de 10 anys, la Tanit, amb una velleta, que viu sola, aïllada als boscos del Montseny. La senyora és una figura dissident, una mena de bruixa que té un gran coneixement de la natura. En un moment molt difícil de les seves vides, la Tanit i aquesta dona gran es troben per aprendre i compartir coneixements.
La Tanit s'iniciarà en els secrets del bosc amb ella, però la salut de l'àvia empitjora per moments fent perillar la seva salvatge forma de vida. "La Dolça viu a Viladrau, en una masia al mig del bosc, i la seva connexió natural amb el bosc i una personalitat única van convertir-la en una revelació immediata per a l’equip del film", expliquen des d'Atiende Films.
Protagonistes del Montseny
La nena protagonista, Dolça Salvans, va ser seleccionada en un càsting amb més de 300 nenes de la zona del Montseny, i la bruixa anciana, és l'actriu Teresa Lozano.
El repartiment el completen la Isabel Rocatti, en el paper de l’àvia Perona, Sara Espígul, Sergio Caballero, com el pare de la Tanit, i Núria Molas, una ramadera del Montseny que va descobrir l'equip, i que debuta al cinema interpretant la tia Mercè.
Aquest film porta al cinema una de les novel·les juvenils més estimades de la literatura catalana, un relat guardonat amb el premi Vaixell de Vapor el 1984 i llegit per generacions de lectors. La pel·lícula tindrà l'estrena mundial en el marc del D’A Film Festival Barcelona dins la secció oficial Talents, on és l'únic llargmetratge de ficció produït a l'estat espanyol.
Pep Garrido, director premiat
El director Pep Garrido (1979) és guionista, director i productor d'Atiende Films. El 2004 va ser un dels fundadors de Cinema en Curs, una iniciativa pionera en pedagogia cinematogràfica impulsada per A Bao A Qu. En la seva trajectòria com a director, ha codirigit amb Xesc Cabot el documental Bustamante Perkins (2013), Premi del Públic a l’In-Èdit, i el llargmetratge de ficció Sense sostre (2019), estrenat al Festival Internacional de Cinema de Gijón.
Més recentment, el curt documental Dol i fa sol (2023), codirigit amb Maria Besora, va guanyar el premi al millor curtmetratge a l’In-Èdit i va ser nominat als Premis Gaudí. Com a guionista, ha participat en títols com La millor opció, dirigida per Óscar Pérez, i Desmontando un elefante, d’Aitor Echeverría.
Tanit és una coproducció entre València i Catalunya, amb producció executiva de Xesc Cabot per Atiende Films (Barcelona) i Xavier Crespo per DACSA Produccions (València). El projecte ha comptat amb el suport de l’ICEC, l’IVC, 3Cat i À Punt. Paral·lelament, Atiende Films també estrena a Catalunya el llargmetratge Apuntes para una ficción consentida, dirigit per Ana Serret, dins la secció Un impulso colectivo del mateix festival, després del seu pas per la Seminci.