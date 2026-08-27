National Geographic es fixa en el Tritó del Montseny i els «Animals Invisibles»

Una exposició amb connexió amb el Montseny ha despertat la curiositat de National Geographic. Es tracta d'Animals Invisibles: mite, vida, extinció, desextinció, del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que ha estat nominada en la categoria de millor exposició sobre història a tot l'Estat de la tercera edició dels Premis dels Lectors +Historia, impulsats per la revista Historia National Geographic amb el suport de l'Ajuntament de Còrdova. Aquesta mostra, que es pot visitar fins al 10 de gener de 2027, inclou una maqueta del tritó del Montseny que es va produir en el marc del projecte LIFE Tritó Montseny i ha estat cedida temporalment per la Diputació de Girona.
Aquesta categoria reconeix l'originalitat de la proposta expositiva, el valor cultural i artístic i la qualitat del recorregut i del relat que ofereix. També té en compte la repercussió de la mostra, les possibilitats d'itinerància i el treball de recerca i selecció de continguts dut a terme pels seus comissaris.
Animals Invisibles competeix amb les exposicions Cleopatra, de MAD Madrid; El despertar de la vida en el Antiguo Egipto, de la Sala Vimcorsa de Còrdova; Victoria Eugenia, de la Galeria de les Col·leccions Reials, i Templarios y hospitalarios, de l'Arxiu Reial i General de Navarra. El termini per votar és des del 27 de juliol fins al 12 d'octubre.
Una mirada científica i artística als animals que no veiem
Produïda pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona i comissariada per l'escriptor i viatger Gabi Martínez i el naturalista i explorador Jordi Serrallonga, l'exposició proposa un recorregut pels animals que no podem veure: perquè només existeixen en els mites i en l'imaginari col·lectiu, perquè s'han extingit o perquè, tot i continuar vius, són molt escassos, habiten indrets remots o s'amaguen de la presència humana.
La mostra s'estructura en quatre àmbits (Mite, Vida, Extinció i Desextinció) i combina les col·leccions de ciències naturals del Museu amb manifestacions artístiques com l'escultura, la fotografia, la il·lustració, la música, el cinema, el còmic, la literatura o l'art conceptual. La museografia també incorpora estructures reutilitzades, materials reciclats i biomaterials elaborats a partir de residus orgànics.
Entre els animals reals que resulten gairebé invisibles per la seva raresa hi ha el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), l'únic vertebrat endèmic de Catalunya, un dels amfibis més amenaçats d'Europa i una espècie catalogada en perill crític d'extinció. La Diputació de Barcelona va coordinar el projecte LIFE Tritó Montseny i, arran d'una exposició itinerant que en va sorgir, la Diputació de Girona va produir una maqueta del tritó a escala augmentada, la qual s'ha cedit temporalment per aquesta exposició. El recorregut de la mostra també permet escoltar un paisatge sonor que reprodueix els sons que se succeeixen durant 24 hores de primavera al massís del Montseny.
Com puc votar?
Els Premis dels Lectors +Historia tenen sis categories, amb cinc candidatures cadascuna: millor exposició sobre història al territori de l'Estat; millor museu d'història, arqueologia o paleontologia; millor troballa històrica estatal; millor projecte cultural amb el suport d'una fundació; millor conservació d'un conjunt monumental, i millor patrimoni cultural.
Les votacions es poden fer exclusivament a través del web dels premis des del 27 de juliol fins al 12 d'octubre de 2026, ambdós inclosos. Perquè la participació sigui vàlida, cal seleccionar una candidatura de cadascuna de les sis categories. Les candidatures guanyadores es donaran a conèixer en el número de desembre de la revista Historia National Geographic.