Què fer aquest cap de setmana al Baix Montseny: 20, 21 i 22 de juny de 2025

Perquè no se t'escapi res, Nació Baix Montseny t'apropa una selecció de les activitats més destacades d'entre totes les que s'han programat aquest cap de setmana als municipis de la comarca natural.

1.- Arbúcies: Enramades 2025

Divendres 13, dissabte 14 i diumenge 15 de juny de 2025. Tot el dia.

Passada del Castell

El divendres 20 de juny es viurà l’Enramada de la Plaça i la Passada del Castell. Des de les 11:15 hores, la Cobla Montgrins protagonitzarà la passada matinal, la Dansa de la Plaça i les serenates de tarda. A la nit, després del pregó, a les 23 hores, i una nova traca, la passada del Castell recorrerà el poble fins a la música festiva amb La Tropical i DJ Calvins. A la matinada, la festa continuarà amb un esmorzar popular.

Dissabte 21 de juny serà el torn de l’Enramada del Castell. El recorregut matinal començarà a les 11:15 hores i culminarà a la plaça dels Bosquerols amb la Dansa del Castell. A la tarda, les serenates i un vespre musical amb el grup Acords a mig desfer completaran la jornada. El Museu Etnològic del Montseny també proposa una exposició de mots i expressions vinculats a la festa, amb un concurs d’enigmes per als més curiosos. A més, els dies 30 de maig i 6 de juny es podran aprendre els balls típics com el xotis i el vals a la terrassa del museu.

Passades del Sorrall, de Magnes i de la Carretera

El diumenge 22 de juny, al vespre, tindrà lloc la Passada del Sorrall. A les 19 hores, hi haurà havaneres amb rom cremat al carrer Sorrall, i a les 22 hores la tradicional passada amb balls i música en directe. L’endemà, dilluns 23, serà el torn de l’Enramada del Sorrall, la Passada de Magnes i la celebració de Sant Joan, amb la flama del Canigó, sopar popular i una nova nit musical. Podeu trobar tota la programació de la festivitat a l'article de NacióBaixMontseny Les Enramades d'Arbúcies 2025: programació i novetats.

2.- Sant Celoni: 3r aniversari del Casal la Fera

Dissabte 21 de juny de 2025. De 10 a 23 hores. El Casal la Fera celebra el seu tercer aniversari amb una jornada plena d’activitats adreçades al jovent. Des de primera hora del matí i fins al vespre, hi haurà propostes lúdiques, culturals i de participació oberta per celebrar tres anys de projectes col·lectius, reivindicació i vida comunitària.

3.- Sant Antoni de Vilamajor: concert de Gòspel

Dissabte, 21 de juny de 2025. A les 18:30 hores. La Plaça de l’1 d’Octubre de Sant Antoni de Vilamajor serà l’escenari del Concert de Gòspel de Fi de Curs, amb la coral Cor Connectats sota la direcció de Ben Bensis. Un concert vibrant i ple d’energia per tancar el curs amb emoció i ritme, organitzat per Vilamagospel de Vilamajor. És una activitat gratuïta.

4.- Montseny: Fira de l'Esquella

Dissabte 21 i diumenge 22 de juny de 2025. Tot el dia. El poble de Montseny acull la Fira de les Esquelles amb un cap de setmana ple de tradició, artesania i paisatge. Aquesta fira vol reivindicar la ramaderia i els oficis artesanals vinculats a aquest món. La fira també ofereix als visitants una oportunitat única per conèixer de prop el patrimoni local, la biodiversitat de l’entorn i el treball dels productors de la zona. Pots consultar la programació sencera a La Fira de les Esquelles arriba a Montseny amb gastronomia, història i natura.

5.- Sant Celoni: gala de final de curs de l'Escola de Dansa Esther Cortés

Dissabte 21 de juny de 2025. A partir de les 18 hores. El Teatre Ateneu serà l’escenari de la gala de final de curs de l’Escola de Dansa Esther Cortés, on els alumnes mostraran el treball fet durant l’any a través de coreografies de dansa clàssica, neoclàssica, jazz i contemporani. Un espectacle que reflecteix l’esforç, la dedicació i el talent de l’alumnat. Les entrades es poden adquirir a l’escola de 17 a 21 hores, i a la taquilla del teatre una hora abans de l’espectacle.

6.- Sant Esteve de Palautordera: mostra de residències artístiques

Diumenge 22 de juny de 2025. D’11:30 a 13:30 hores. La Taula de Cultura organitza una nova mostra de residències al municipi, una jornada matinal per descobrir peces en procés i propostes de diverses disciplines, creades en residència. L’activitat tindrà lloc el diumenge 22 de juny, de 11:30 a 13:30 hores.

La jornada començarà amb la companyia La Deborde, que presentarà "Pour te dénouer", una peça de dansa contemporània que explora la intimitat de l’amistat a través del cos, la veu i el paper d’alumini. A continuació, Manuela Raurich i Marina de Haro mostraran "Charkoal", una proposta també de dansa. Seguiran Santiago Dopazo i Florencia Errecarte amb "Dear George, what’s going on?", una peça de dansa contact de 15 minuts. I tancaran la mostra Lies Hendrix i Joan Peiró Aznar amb Aigua, una proposta musical íntima i poètica que fusiona flamenc, jazz manouche i música tradicional.

L’activitat tindrà lloc al carrer Mossèn Pedragosa, 9-13 i el cost d’entrada és de 5 euros per al públic general, 3 euros per a sòcies i socis, i gratuït per a menors d’edat.