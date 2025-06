Què fer aquest cap de setmana al Baix Montseny: 6, 7 i 8 de juny de 2025

1.- Sant Celoni: Xerrada sobre l’amnistia i el lawfare

Divendres 6 de juny de 2025. A les 19 hores. A la Sala Bernat Martorell de Can Ramis de Sant Celoni el diputat al Congrés, Josep Pagès, i l’advocat i escriptor Jordi Cabré oferiran una xerrada sobre la situació actual de l’amnistia i el lawfare a Espanya. En aquesta sessió compartiran la seva visió i experiència sobre un dels debats polítics i judicials més rellevants del moment. L’acte tindrà una durada aproximada d’una hora i mitja. L'activitat està organitzada pel Consell de la República, Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana. L'entrada és gratuïta.

2.- Llinars del Vallès: Concert d'òpera

Divendres 6 de juny de 2025. A les 19:30 hores. La Sala Tallers del Teatre Auditori de Llinars del Vallès acollirà el concert "Europa lírica a dues veus". Es tracta d'una proposta que combina lied, un tipus de composició breu en alemany per a veu i piano, i òpera. El concert que forma part de la temporada 2024-2025 de Concerts al Baix Montseny, organitzada per l'Associació Popular de Concerts i les Joventuts Musicals del Baix Montseny.

El concert anirà a càrrec de tres joves figures del panorama clàssic català: Ariadna Moraleda (soprano), Marta Roca (mezzosoprano) i Georgina Masanés (pianista), que oferiran un repertori exigent i variat dividit en dues parts. La primera se centrarà en el lied europeu, amb obres de Mendelssohn, Dvořák, Paladilhe i Délibes, i inclourà també tres cançons inèdites del compositor català Joan Lluís Moraleda, pare de la soprano Ariadna Moraleda. La segona part estarà dedicada a grans passatges operístics de Mozart, Donizetti, Saint-Saëns, Bizet i d’altres.

3.- Hostalric: Recollida de plàstics i residus a la natura

Dissabte 7 de juny de 2025. A les 12 hores. Hostalric se suma a la campanya estatal “1m² contra la basuraleza” amb una acció de voluntariat per recollir plàstics i residus a la natura. La iniciativa forma part d’un moviment col·laboratiu que mobilitza milers de persones arreu de l'Estat per netejar espais naturals de manera simultània.

El punt de trobada serà a l’entrada de la Zona Esportiva Municipal, i la recollida es durà a terme a la riera d’Arbúcies. La durada estimada de l’activitat és d’entre una i una hora i mitja. L’activitat és gratuïta i s’hi proporcionaran materials (guants, bosses, pinces) i assegurança per a tots els participants. La iniciativa està organitzada per l'Associació FES, Proyecto Libera i Associació PICC.

4.- Sant Esteve de Palautordera: Espectacles al Circ Cric

Dissabte 7 i diumenge 8 de juny de 2025. El Circ Cric de Sant Esteve de Palautordera ofereix la programació del Festival Circ Cric 2025, que convida a viure espectacles plens de màgia, emoció i connexió amb la natura. Les propostes, adreçades a persones de totes les edats, combinen el millor del circ amb la descoberta del territori amb l'objectiu de despertar els sentits i la imaginació dels espectadors. En concret, aquest dissabte es farà una sessió de vespreig amb el Circ Cric Sound System, que començarà a les 17:30. El diumenge hi haurà la passejada amb el Follet del Montseny i l'espectacle EMBAMBA'T!, a càrrec de Tortell Poltrona.

5.- Sant Celoni: Inauguració de l’exposició “Sobre Goya i el mite de la caverna”

Dissabte 7 de juny de 2025. A les 19 hores. La Rectoria Vella acollirà la presentació de l'exposició de l’artista David Pérez, una mostra escultòrica que explora la dualitat entre la llum i la foscor, entre el que és visible i l'invisible, entre Goya i el mite de la caverna de Plató. Es tracta d'una reflexió personal sobre el simbolisme de les obres de Goya i la transcendència amagada darrere les aparences. L’exposició combina textures, formes i materials com el metall i l’òxid per construir un univers ambivalent, profundament filosòfic i visualment potent.

6.- Santa Esteve de Palautordera: Tast de Titelles 2025

Del divendres 6 al diumenge 8 de juny de 2025. Torna el Tast de Titelles de Sant Esteve amb la seva quarta edició, una festa plena de màgia i creativitat on els titelles es converteixen en els protagonistes. Durant tres dies, el poble s’omplirà d’activitats i espectacles adreçats a tots els públics, amb propostes gratuïtes de carrer i funcions de pagament.

Els espectacles de pagament tindran un cost de 5 euros per a adults i 3 euros per a menors d’edat (a partir de 3 anys i amb localitat). Els tiquets ja es poden adquirir a través de la web d’Entràpolis i al Centre d’Informació de Sant Esteve, que està obert de 10 a 14 hores. Els espais on es durà a terme el festival són el Taller de Txo, Taller Marduix, Plaça Joan Serra, Parc 1 d’Octubre, Plaça de la Vila, Annex Casal, Escoles Velles.