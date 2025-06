Què fer aquest cap de setmana al Baix Montseny: 27, 28 i 29 de juny de 2025

Perquè no se t'escapi res, Nació Baix Montseny t'apropa una selecció de les activitats més destacades d'entre totes les que s'han programat aquest cap de setmana als municipis de la comarca natural.

1.- Sant Pere de Vilamajor: Festa Major 2025

Divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29 de juny de 2025. Tot el dia.

Divendres 27, a les 19 hores, la Mongia acollirà la inauguració de l’exposició “Gegants del Montseny”, amb imatges de Mariano Pagès i relats en primera persona dels gegants de la zona. A les 20.30 hores començarà un nou sopar popular al parc de la Rectoria, i a les 22 hores, el cantant Miki Núñez oferirà un concert ple d’energia. A les 12 de la nit arribarà l’Orquestra Mitjanit, i a les 2:30 hores, la DJ Mina Ritz posarà el ritme final. La barra serà gestionada pels geganters i el CF Vilamajor.

El dissabte 28 de juny estarà dedicat a un públic familiar i juvenil. Durant tot el matí i la tarda, La Fàbrica acollirà la Vilamajor Summer Fest amb una “gaming party” amb PS5, Nintendo Switch, realitat virtual i tornejos de videojocs. A les 10 hores, també hi haurà una master class de zumba, i a partir de les 11, jocs aquàtics infantils i festa de l’escuma a la plaça de l’Ajuntament.

A la tarda, l’activitat continuarà amb l’espectacle infantil El planeta violeta (18 hores), la plantada de gegants (19 hores) i una marxa de l’orgull LGTBI+ amb festa Holi (19:30 hores). A les 20 hores es farà una cercavila de gegants, seguida del tradicional correfoc (21:30) amb els Diables de Vilamajor. El vespre acabarà amb un nou sopar popular i els concerts de Di-Versiones (22.30), Esbarzers (00:15) i DJ Evelyn (01:45), amb barra gestionada per Acers Trempats i el CF Vilamajor.

Diumenge 29 serà el punt final de la festa amb una jornada carregada d'activitats per a tots els gustos. Des de les 9 hore tindrà lloc la quinquena trobada de motos Matinal Motera Tritons als camps de la Rectoria, amb actuació musical de The Wild Tremolos a les 12 hores. A la mateixa hora, l’església acollirà l’ofici solemne de Sant Pere. A les 13 hores, se celebrarà un vermut musical amb Els Beastie Kids i Pirates Rumbversions.

A la tarda, a les 17:30, la colla Les Pessigolles oferiran un espectacle familiar, seguit de la presentació del dotzè Quadern de Vilamajor a les 18:30. La jornada continuarà amb una gran cercavila de batucades (19:45), un berenar-sopar popular (20:30) i el concert de fi de festa amb Grand Band a les 21 hores. Les activitats comptaran amb barra a càrrec de l’AFA Escola Torre Roja. Podeu trobar tota la programació de la festivitat a l'article de NacióBaixMontseny Festa Major de Sant Pere de Vilamajor 2025: tot el que vols saber.

2.- Sant Celoni: Festival de cinema de terror SanGceloni

Divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29 de juny de 2025. Sant Celoni acull la segona edició del SanGceloni, el festival de cinema de terror i fantàstic més llarg d’Europa, empatat únicament amb el Berlin Halloween Horror-A-Thon. Aquest festival vol ser una experiència immersiva per convertir l’últim cap de setmana de juny en una celebració apassionada del cinema de gènere. Tindrà lloc al Teatre Municipal Ateneu amb una projecció de films que s'allargarà del divendres 27 de juny a les 22 hores fins al dissabte 28 a la mateixa hora.

El festival presenta enguany la seva segona edició amb el lema “El primer crit”, dedicada als debuts dins del gènere: primers films de directors reconeguts, primeres adaptacions, primers monstres i els primers crits que van fer història a la pantalla gran. Serà un cap de setmana de cinema, espectacles, activitats paral·leles i molta gresca. Consulta la programació sencera a SanGceloni 2025: 24 hores de cinema i terror al Baix Montseny.

3.- Sant Esteve de Palautordera: homenatge a Claret Papiol

Dissabte 28 de juny de 2025. A partir de les 17 hores. El Circ Cric obrirà les portes per retre homenatge a Claret Papiol, una figura emblemàtica del món del circ i del teatre català, que va morir el passat 23 de maig als 74 anys. L’acte s'ha concebut com una celebració de la seva vida i trajectòria i combinarà paraula, música i espectacle al llarg de tota la tarda i vespre.

La jornada començarà a les cinc de la tarda amb una benvinguda i micròfon obert a la Carpa Piruleta, on artistes i amics compartiran records, emocions i paraules dedicades a Papiol. En aquesta primera part de l’homenatge hi haurà actuacions de música en directe, a càrrec d'intèrprets que van compartir escenaris amb ell. Consulta la programació de la jornada d'homenatge a El Circ Cric fa un homenatge al pallasso Claret Papiol.

4.- Sant Celoni: donació de sang

Dissabte, 28 de juny de 2025. De 9 a 14 hores. Can Ramis, situat a la plaça de la Vila, 25, acollirà una nova jornada de donació de sang i plasma. L'activitat està organitzada per l’Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, la Creu Roja i el Banc de Sang i Teixits, aquesta iniciativa solidària és una oportunitat per contribuir amb un petit gest que pot salvar vides.

5.- Arbúcies: festival de dansa

Dissabte, 28 de juny de 2025. A partir de les 18 hores. Les Naus Ayats seran l’escenari de la 36a Mostra de Dansa "Un any de dansa", un espectacle que recull el treball i la passió de l’alumnat de l’Escola de Dansa d’Arbúcies i el CEM Can Delfí. Aquesta cita anual és una celebració del moviment i l’expressió artística, on es podran veure coreografies de diferents estils preparades durant el curs. Les entrades ja estan a la venda a sensecues.cat.

6.- Hostalric: Vermut musical amb Núria Cortell

Diumenge, 29 de juny de 2025. De 12 a 14 hores. L’associació local Adeona organitza un vermut musical amb la cantautora Núria Cortell, d’Hostalric, en un espai fresc i agradable que es farà a la zona d’ombra davant del camp municipal d’esports. Serà una oportunitat per gaudir de la música en directe i fer el vermut en bona companyia. L'activitat és gratuïta i hi haurà amb servei de barra que només admet pagaments en efectiu.