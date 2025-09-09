Què fer per l'11 de setembre al Baix Montseny?

L'11 de setembre, Diada de Catalunya, és una jornada reivindicativa en la qual els catalans sortim als carrers per fer valdre els nostres drets i llibertats. Enguany l'Assemblea Nacional Catalana, com és tradició, ha convocat la gran manifestació a Barcelona i també dues de descentralitzades, una a Tortosa i una a Girona. Són molts els pobles del Baix Montseny que s'organitzen cada any per assistir-hi amb autobusos, no obstant això, a la comarca també hi ha opcions i propostes culturals per viure la Diada. A NacióBaixMontseny, perquè no se t'escapi res, t'oferim un recull amb totes les activitats que s'han programat.
Sant Celoni
Sant Celoni viurà diversos actes amb motiu de la Diada Nacional. La jornada s’iniciarà a les 11 del matí amb una ofrena floral al Monument de l’11 de Setembre, que comptarà amb la participació de la Coral Briançó. A partir de les 12 del migdia, els Jardins de la Rectoria Vella acolliran una audició i ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Nova Vallès.
A la tarda, hi haurà sortida en autocar cap a Girona per assistir als actes de la Diada. L’organització va a càrrec de l’Assemblea Territorial de Sant Celoni (ANC), el Consell Local per la República i Òmnium Cultural del Baix Montseny. Els tiquets per al desplaçament i les samarretes de la Diada es poden adquirir als establiments habituals.
Santa Maria de Palautordera
Santa Maria de Palautordera celebrarà la Diada nacional de Catalunya amb un acte central a la plaça de la Vila, a partir de les 11:30 hores. La commemoració començarà amb el Ball de l’Homenatge i la hissada de la senyera, a càrrec de la colla de Gitanes de Palautordera. Tot seguit es farà l’ofrena floral i els parlaments institucionals.
L’ANC Palautordera llegirà el manifest, mentre que l’alcalde, Jordi Xena, adreçarà un missatge als assistents. L’acte també inclourà un breu recull de poesia catalana, a càrrec d’Espai Poesia, i la cloenda musical amb la participació del Cor de Cambra de Palautordera i les Veus Mixtes del Montseny.
La jornada es tancarà amb un refrigeri obert al públic. Els actes estan organitzats per l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i l’ANC local, amb la col·laboració de la Coral Veus Mixtes i el Cor de Cambra.
Sant Esteve de Palautordera
La celebració de la Diada nacional de Catalunya a la vila s’allargarà enguany durant tres jornades: el 10, l’11 i el 20 de setembre, amb activitats de caràcter popular, cultural i reivindicatiu. Els actes començaran el 10 de setembre amb la tradicional Marxa de Torxes per la Independència, que sortirà a les 20 hores de la plaça de la Vila de Sant Esteve i arribarà a la plaça de la Vila de Santa Maria. A les 21:30 hores hi haurà un sopar popular i, tot seguit, un concert.
L’endemà, 11 de setembre, Diada nacional, els Jardins acolliran una ballada de sardanes a les 11 hores amb la Cobla La Principal de la Bisbal, seguida dels parlaments institucionals. A la tarda, a les 17:14 hores, els participants es desplaçaran a Barcelona per assistir a la manifestació per la independència al pla de Palau.
Els actes es reprendran el 20 de setembre amb una passejada històrica en família fins al castell de Fluvià, guiada per Quim Sabé i Lluís Vila, que començarà a les 11 hores. La cloenda arribarà a la nit, amb el concert de TESA a les 22 hores.
Sant Antoni de Vilamajor
Vilamajor commemorarà la Diada nacional de Catalunya amb activitats els dies 10 i 11 de setembre del 2025, combinant actes festius, culturals i institucionals. El dimecres 10 de setembre, vigília de la Diada, tindrà lloc la tradicional Marxa de Torxes per la Independència, organitzada pel Consell Local de la República Catalana de Vilamajor i l’Assemblea Nacional Catalana, amb la col·laboració dels ajuntaments de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. La marxa sortirà a les 20:30 hores de la plaça Onze de Setembre de Sant Antoni i arribarà al Parc de la Rectoria de Sant Pere.
La festa continuarà amb parlaments, música en directe a càrrec del grup Forja, sopar popular organitzat pels geganters de Sant Pere, rom cremat a càrrec de l’Ajuntament i una actuació d’havaneres amb el grup Roca Grossa.
L’endemà, dijous 11 de setembre, Sant Antoni de Vilamajor acollirà l’acte institucional a partir de les 12 hores a la plaça Onze de Setembre. La cita començarà amb la benvinguda de l’alcalde i intervencions dels portaveus dels grups polítics municipals. L’acte comptarà amb l’acompanyament musical de Mireia Puigmal i es tancarà amb el Cant dels Segadors.
Sant Pere de Vilamajor
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor celebrarà la Diada nacional de Catalunya amb un acte institucional el dijous 11 de setembre, a les 12 hores, al Parc de la Rectoria. La commemoració començarà amb la benvinguda i els parlaments institucionals, seguits del Cant de la Senyera i la hissada de la bandera nacional. A continuació, es farà l’ofrena floral a l’escultura de les Quatre Barres i la cloenda oficial amb el Cant dels Segadors, himne nacional de Catalunya.
Un cop finalitzat l’acte, els assistents podran gaudir d’un aperitiu popular amenitzat amb música en directe: sardanes i versions de cançons populars catalanes amb ritme de sardana, en un ambient festiu i obert a tothom.
Llinars del Vallès
Els actes oficials de l’11 de setembre tancaran el programa de festes amb una commemoració solemne a les 10 hores a la plaça dels Països Catalans, amb la participació dels Trabucaires, l’Esbart Dansaire i la Coral Turó del Vent.
A les 11 hores tindrà lloc el Matí Bastoner, amb cercavila des de la plaça dels Països Catalans i ballada a la plaça de la Vila, a càrrec del Ball de Bastons de Llinars. Seguirà la Diada Castellera amb els Xics de Granollers, els Castellers de Sant Cugat i els de Terrassa, a les 12 hores a la plaça de la Vila. I per concloure, a les 18 hores, la ballada de sardanes amb la Cobla La Principal de Cassà.
Montseny
L’Ajuntament de Montseny commemorarà la Diada nacional de Catalunya el dijous 11 de setembre amb un acte institucional. La cita tindrà lloc de 12 a 13 hores davant el Monument del Tricentenari. L’acte consistirà en una ofrena floral en record i homenatge a la Diada, i comptarà amb la participació de representants institucionals i de la ciutadania.
Breda
El dimecres 10 de setembre, la Zona Esportiva serà punt de trobada amb la festa d’U9-7KOU a les 19 hores. A les 22:30 hores començarà la concentració i cercavila amb els gegants i grallers de Breda, que culminarà amb la pujada al Turó de Santa Anna. A mitjanit, tindrà lloc l’enlairada de la senyera i la lectura del manifest.
L’endemà, dijous 11 de setembre, Diada nacional de Catalunya, la jornada començarà amb una ballada de country a les 10:30 hores a la Plaça Lluís Companys. A les 11:00 hores, la Plaça de l’Església acollirà l’acte institucional i l’ofrena floral al monument de Mossèn Pere Ribot, i, a les 12:30 hores, el Pati de l’Abadia es convertirà en punt de trobada amb el vermut popular organitzat per ERC Breda.
Riells i Viabrea
El dijous, 11 de setembre, Riells i Viabrea commemora la Diada nacional de Catalunya amb una sèrie d'actes a la plaça de la Vila. Les activitats començaran a les 10 hores amb la hissada de la Senyera, seguida de l'ofrena floral i la lectura del manifest institucional.
L'acte comptarà amb acompanyament musical a càrrec d'en Miquel Pasqual (piano) i Jordi Rabascall (veu), que també oferiran un concert tot seguit. Per cloure la jornada, es podrà gaudir d'un esmorzar popular organitzat pel Casal dels Avis de Riells i Viabrea.
Arbúcies
La commemoració de la Diada nacional de Catalunya a Arbúcies inclourà un acte a la plaça de la Vila a les 8 del vespre. La vetllada comptarà amb la interpretació de cançons a càrrec del grup Acords a mig desfer, així com la lectura del manifest i de dos poemes.
Sant Hilari
L’11 de setembre, Diada nacional de Catalunya, Sant Hilari tornarà a retre homenatge al seu heroi local, Josep Moragues i Mas, màrtir de la guerra de Successió i símbol de la lluita per la llibertat de Catalunya.
Els actes començaran a les 11:45 del migdia amb la tradicional ofrena floral a la plaça General Moragues, amb la participació d’atletes i entitats hilarienques. La celebració comptarà també amb la presència dels Gegants de Sant Hilari, la coral Veus Alegres i el Grup Sardanista de Sant Hilari, que amenitzaran la jornada amb música i dansa.
Els atletes encendran el peveter amb la Flama de la Resistència, que un representant de l’Ajuntament haurà recollit prèviament a Cardona. En aquesta localitat, cada any es ret homenatge als herois que fa tres segles van defensar el castell, entre ells el general Moragues. L’alcalde de Sant Hilari hi ha assistit de manera continuada durant els darrers set anys.