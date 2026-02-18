Rutes al Montseny: nou cicle de tastets de cultura i natura

El programa de Tastets de cultura i natura al Montseny arriba a la sisena edició amb la voluntat de divulgar el patrimoni material i immaterial del Montseny, de la mà de guies locals. El projecte, ja consolidat, va néixer fa sis anys amb l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni del Montseny, a través de petites passejades pel parc natural de la mà de guies locals.
Les visites tindran lloc de febrer a desembre i es realitzaran en diferents punts del territori, com ara Arbúcies, El Brull, Fogars de Montclús, Gualba, La Garriga, Hostalric, Montseny, Sant Esteve de Palautordera, Seva, Taradell o Viladrau. Les visites inclouran el tastet d’algun producte local, amb l’objectiu de fer valdre els petits productors del territori i impulsar l’economia circular.
La iniciativa compta amb la col·laboració de les empreses de guiatge Ademc Itineraris Montseny, Aprèn Serveis Ambientals i Viladraueducacio.com i també del Parc de les Olors de Taradell, el Museu Etnològic del Montseny-La Gabella i l’Oficina de Turisme d’Hostalric. Alhora la iniciativa compta amb el suport de les Diputacions de Barcelona i Girona i dels ajuntaments implicats en les rutes.
L’Associació d’Empresaris Turístics del Montseny pretén aproximar l’espai a tota mena de públics pel que assumirà una part del cost d’aquestes visites. Cal fer reserva prèvia a l’entitat organitzadora de la visita. Es recomana, també, portar calçat de muntanya, sobretot en aquelles activitats que es realitzen en plena natura. L’acció forma part d’una campanya de Turisme Montseny que té per objectiu la protecció i la valoració del patrimoni natural, cultural i gastronòmic amb una experiència ecoturística.
Calendari de sortides 2026
- 21 març – El Montseny a la motxilla: explorant els boscos de la riera d’arbúcies en família, Guiatge: Viladraueducació
- 19 abril – Ruta dels rellotges de sol a Gualba (novetat!)
- 26 abril – La Garriga entre flors, on el modernisme i els camps de secà es donen la mà, Guiatge: Aprèn Serveis Ambientals
- 17 maig – Ruta aromàtica, a Taradell, Guiatge: Parc de les Olors de Taradell
- 30 maig – Arbres singulars a Fogars de Montclús, Guiatge: Ademc Itineraris Montseny
- 13 juny – Història, patrimoni i biodiversitat. ruta circular al poble de Montseny, Guiatge: Ademc Itineraris Montseny
- 14 juny – La cova dels trabucaires, a Seva (novetat!), Guiatge: Viladraueducació
- 20 setembre – Viatjant per la història rogenca de les pedres del Brull, Guiatge: Aprèn Serveis Ambientals
- 3 octubre – Hostalric: vila medieval i capital vescomtal (novetat!), Guiatge: Oficina de Turisme d’Hostalric
- 8 novembre – La sala vella, ramats i formatge. En Serrallonga i històries de bandolers (novetat!), Guiatge: Viladraueducació
- 13 desembre – Una mirada de 360º des del Montseny a Osona i la Selva