Sant Joan 2025 al Baix Montseny: totes les revetlles, fogueres i activitats

El baix Montseny ja ho té tot a punt per celebrar la revetlla de Sant Joan i donar el tret de sortida a l'estiu. Aquesta festa se celebra des de temps ancestrals pels volts del solstici d'estiu i en els països de tradició cristiana aquesta data coincideix amb el naixement de Sant Joan Baptista. A Catalunya és una celebració que es caracteritza pels petards, la coca tradicional, els petards i les fogueres, però aquesta festivitat també se celebra en altres llocs dels Països Catalans de maneres ben diverses.

Al Baix Montseny, les festes de la revetlla arribaran a la majoria dels municipis i a NacióBaixMontseny fem un recull de la programació prevista a Sant Celoni i també de les activitats més destacades de la resta de la comarca.

Sant Joan 2025 a Sant Celoni

Sant Celoni i la Batllòria celebrarà la revetlla de Sant Joan la nit d'aquest 23 al 24 de juny. La benvinguda a la Flama del Canigó a la Batllòria serà a les 18:30 de la tarda a la plaça de l'Església. A Sant Celoni, a les 19 començarà la ballada de sardanes a la plaça de la Vila i la seguirà l'arribada de la flama a la plaça de la Creu a les 19:30. Tot seguit es farà una cercavila fins al centre on es llegirà un manifest, s'encendrà el peveter i un ball de l'homenatge.

Per tancar la vetllada, un correfoc recorrerà els carrers de la vila per celebrar el novè aniversari de Les Espurnes del Montseny, la nova generació de Colla Diables Sant Celoni. Les revetlles de Sant Joan a Sant Celoni i la Batllòria estan organitzades en diversos punts del municipi per diverses associacions de veïns, l'Esplai de la Gent Gran i el Consell de Poble de la Batllòria. Totes compten amb propostes per a sopar i un acompanyament musical per amenitzar.

Activitats destacades al Baix Montseny

Sant Pere de Vilamajor

La festa arrencarà el dilluns 23 de juny amb la tradicional revetlla de Sant Joan al parc de la Rectoria. A les 20.30 h s’hi celebrarà un sopar popular amb zona de barres, taules i food-trucks i música ambient. A les 22 hores, el grup Piratas Rumbversions oferirà un concert amb grans versions musicals, seguit, a les 23:45 hores, de la sessió del DJ Aleix Ballesté, que animarà la nit més curta de l’any fins a les tres de la matinada. El servei de barra anirà a càrrec del Club Handbol Vilamajor.

Enguany, des de l’Ajuntament es fa una crida al respecte amb l’ús de pirotècnia. Es recorda que només es poden utilitzar petards de baixa intensitat (F1), mentre que els de categoria F3 estan prohibits. S’habilitarà un espai controlat al camp de la Riera per a petards de categoria F2. Es demana responsabilitat per no afectar negativament a persones amb hipersensibilitat i als animals.

Sant Antoni de Vilamajor

A Sant Antoni de Vilamajor la festa començarà a les 19:45 hores amb la concentració a la rotonda d’entrada al municipi des de Llinars (BP-5107), des d’on s’iniciarà el recorregut amb corredors i ciclistes, acompanyats per una caravana de vehicles que portaran la Flama fins al poble. A les 20:15 hores, la Flama arribarà a l’escultura d’entrada de Sant Antoni de Vilamajor i començarà la cercavila d’arribada amb timbals, la Bèstia de foc dels Bocs i Diables de Vilamajor i els gegants l’Avi Felip i la Pepeta la Bugadera.

A les 20:30 hores, a la plaça de la Vila, es farà la rebuda institucional, amb les paraules de l’alcalde, la lectura del Manifest de la Flama del Canigó, l’encesa del peveter, la ballada de la bèstia de foc i la interpretació d’Els Segadors a càrrec de la Coral Lo Rossinyol. Tot seguit, la revetlla de Sant Joan continuarà al Porxo de Can Sauleda amb el tradicional Sopar de Sant Andreu, una trobada oberta a tothom on es convida a portar el propi sopar per gaudir-lo en bona companyia, en un ambient festiu i de proximitat. A continuació, la vetllada continuarà amb música en directe a càrrec d'un grup que posarà ritme a la nit.

Santa Maria de Palautordera

La revetlla de Sant Joan començarà a les 21 hores amb la baixada de la Flama del Canigó des de l’Ermita del Remei fins a la foguera del Pla de Can Sala, donant el tret de sortida a una nit plena de tradicions i festa. Paral·lelament, a partir de les 21:15 hores, s’iniciarà el correfoc a la plaça de les Olles, amb un recorregut que passarà pel carrer del Peix, la plaça Santa Maria, la carretera BV-5301 i el carrer Olot, per acabar al costat de la foguera.

Tot seguit tindran lloc els parlaments, l’encesa de la foguera i el sopar de carmanyola a la zona de pícnic habilitada. La vetllada continuarà amb música en directe al parc del Pla de Can Sala, amb l’actuació de DJ Cheery i Sr. de Cromanyó, en un ambient festiu que comptarà també amb servei de barra.

Pel que fa a la preparació de la foguera del Pla de Can Sala, les persones que hi vulguin aportar material ho podran fer durant el mateix dilluns 23 de juny a partir de les 10 del matí. Només s’hi podran portar restes vegetals i fusta no tractada, mentre que no s’hi admetrà fusta tractada, pintada o envernissada, conglomerats, pneumàtics, plàstics ni esprais. Per motius de seguretat, es limitarà la quantitat de material acceptat.

Sant Esteve de Palautordera

La celebració de la revetlla de Sant Joan a Sant Esteve de Palautordera començarà dilluns 23 de juny a les 17:45 hores amb la sortida dels corredors des de la plaça de la Vila, amb el recorregut per recollir la Flama del Canigó. A les 18:45 hores tindrà lloc la recollida de la Flama a la Creu de Sant Celoni, a la Carretera Vella. A les 20 hores, la Flama arribarà de nou a la plaça de la Vila de Sant Esteve de Palautordera, on es farà la rebuda i continuarà la festa en el marc de la revetlla de Sant Joan.

Llinars

A Llinars del Vallès arribarà la Flama del Canigó a les 19 hores a l'Avinguda Mas Bagà. A les 22 hores, al pati d'armes del Castell Nou, es llegirà el manifest d'inici de festa i començarà el correfoc infantil. El recorregut anirà des del Castell Nou fins als camps de l'Illa on es tirarà pirotècnia i s'encendrà una foguera. Un cop allà, s'oferirà coca de Sant Joan per a tots els assistents.

L'Ajuntament adverteix que la nit de Sant Joan el servei de porta a porta es veurà alterat i no n'hi haurà, caldrà que els cubells estiguin a l'interior dels habitatges per evitar que es malmetin amb la pirotècnia.

Vallgorguina

La revetlla Vallgorguina començarà a les 21:30 hores a la plaça de la Vila amb un sopar de carmanyola obert a tothom, on es convida els assistents a portar el seu propi àpat i compartir-lo en un ambient festiu i de proximitat. La vetllada estarà animada per la música de la LOLA VAN Dj Truck, que posarà ritme a la nit. Durant la celebració també es repartirà coca i cava per a tothom.

Gualba

La revetlla de Sant Joan a Gualba se celebrarà amb una vetllada plena de tradició, foc i música per a tota la família. A les 20:30 hores s'encendrà la foguera, donant el tret de sortida a la festa. A les 21 hores tindrà lloc el sopar de carmanyola davant la Rectoria, una trobada on es convida tothom a portar el seu propi sopar i compartir-lo.

A partir de les 23 hores, la festa continuarà amb una sessió de discoteca a càrrec de CaxSio, que posarà música i ritme fins ben entrada la nit. Com ja és tradició, l’Ajuntament de Gualba oferirà coca i cava per a tots els assistents.

Riells i Viabrea

La revetlla de Sant Joan a Riells i Viabrea, al barri de l’Estació, començarà a les 21 hores amb un sopar popular obert a tothom per gaudir d’una nit de trobada i celebració. Tot seguit, la festa continuarà amb ball i música en directe a càrrec del Grup Mil Notes, que animarà la vetllada amb ritme i diversió.

Hostalric

La Flama del Canigó arribarà a Hostalric a les 18 hores, en el marc de la revetlla de Sant Joan, de la mà d’Òmnium Cultural. La rebuda tindrà lloc al Claustre de l’Ajuntament, on es farà el parlament institucional, la lectura del manifest i una ballada de sardanes a càrrec dels Saltaires d’Hostalric. Per celebrar-ho, es repartirà coca de Sant Joan i beguda per a tothom.

Breda

Breda tornarà a celebrar Sant Joan amb un seguit d’actes organitzats per l’Ajuntament i la Comissió de Festes per gaudir plegats en comunitat. La festa començarà a les 20 hores a la plaça de la Vila amb una cercavila de la Colla de Gegants i Grallers de Breda, que conduirà els participants fins a la plaça Lluís Companys. A les 20.30 hores arribarà la Flama del Canigó, moment en què el Pubillatge de la Vila farà la lectura del manifest i encendrà la foguera.

A les 21 hores, a la mateixa plaça Lluís Companys, començarà el Sopar Popular en format de carmanyola, on cadascú ha de portar el seu propi menjar. L’Ajuntament facilitarà taules i cadires de manera gratuïta amb reserva prèvia. Per participar-hi cal inscriure’s abans del 19 de juny a l’OAC, al Centre Cultural Els Forns o a través d’un missatge d’Instagram a la Comissió de Festes de Breda. Es recomana portar el propi got. La revetlla continuarà amb música i festa a la plaça Lluís Companys amb el DJ Vigatà, que animarà la nit amb la seva selecció musical.

Arbúcies

La celebració de Sant Joan a Arbúcies començarà a les 7 de la tarda, a la placeta de Can Reus, la Cobla Montgrins tornarà a posar música amb una ballada de sardanes, que donarà pas a l’arribada de la Flama del Canigó per l’avinguda dels Països Catalans. Tot seguit, es farà la lectura del manifest i es repartirà coca i cava per a tots els assistents.

A partir de les 8 del vespre, la zona de la Petanca acollirà el sopar de Sant Joan organitzat per Festes Joves. A les 21:30, començarà la passada del Magnes des de Can Sitra amb Els Serafins, i tot seguit, a la plaça Dr. Turon, la Cobla l’Arbucienca oferirà sardanes, xotis i vals per completar la vetllada amb música tradicional. Finalment, a partir de les 00:30 de la matinada, la zona de la Petanca es convertirà en l’epicentre de la festa amb la nit musical de Sant Joan, protagonitzada per Dj Santa i Mario Otero, en una sessió organitzada per Festes Joves.

Sant Hilari

La revetlla de Sant Joan començarà a les 17:30 hores amb l’espectacle itinerant El camí de les bruixes, a càrrec de Serket Raqs, que s’iniciarà a la plaça Moragues i recorrerà diversos carrers del municipi amb una proposta artística plena de màgia i simbolisme.

Durant la tarda, també tindrà lloc l’arribada de la Flama del Canigó a mans d’atletes locals, seguida de la lectura del manifest d’Òmnium Cultural, en un acte carregat de simbolisme i compromís cultural. La jornada està organitzada per la Regidoria de Cultura i Festes i Òmnium Cultural de la Selva interior.

Montseny

La revetlla de Sant Joan a Montseny començarà a les 19:30 hores arribarà la Flama del Canigó al passeig de la Font del Pujol, des d’on es farà la rebuda i l’encesa del peveter a la plaça de la Vila, acompanyada de la lectura del manifest. A les 21 hores, la festa continuarà amb un sopar de carmanyola a la plaça, on hi haurà taules i cadires a disposició de tots els assistents per compartir l’àpat en un ambient proper i festiu. La vetllada culminarà a les 22:30 hores amb el ball de revetlla a càrrec del grup Xibarri, dins del circuit Itínera.