Una campana del Montseny, protagonista del MNAC aquest novembre

La rèplica de la campana Vella de Sant Elies, de Sant Pere de Vilamajor, considerada la campana documentada més antiga de Catalunya, datada entre els anys 1200 i 1250, ha estat exposada al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). La mostra s'ha fet en el marc de l’esdeveniment “Som Patrimoni”, organitzada aquest novembre per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i dedicat a difondre el patrimoni cultural immaterial reconegut per la UNESCO.
L’organització va sol·licitar la presència d’aquesta peça emblemàtica per representar el toc manual de campanes, una de les set manifestacions catalanes inscrites a la Llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. A causa de la fragilitat de la campana original, s’ha optat per exhibir-ne la rèplica.
La campana original és d’estil romànic, més estreta i allargada que les gòtiques, i el so que produeix recorda l’esquellot d’una ovella. Amb 775 anys d’història, la Vella és un tresor patrimonial que es conserva a la Mongia de Vilamajor per protegir-la de l’espoli que sovint pateixen les ermites de la comarca. Cada 25 d’abril, però, s’ha mantingut la tradició de pujar-la a l’ermita per començar l’aplec de Sant Elies, una festa centenària on els vilamajorencs demanen aigua i salut pel poble i pel Montseny.
Enguany, la campana Vella s'ha jubilat de les pujades i baixades de l'ermita de Sant Elies, i ha estat substituïda per aquesta rèplica exacta elaborada amb les mateixes mides i forma romànica. La rèplica, però, presenta algunes diferències i està feta amb bronze i amb un petit percentatge de plata (0,1%). Aquesta nova campana presenta un millor so, inclou unes inscripcions amb el nom, el taller i l’any de fosa (2025), i també una menció que l'identifica com a rèplica de l’original. Durant l’aplec, tant la campana vella com la nova s'han portat a l’ermita per visibilitzar simbòlicament el relleu.
La instal·lació al MNAC ha permès aquest novembre als visitants, tan presencialment com a través de la retransmissió per TV3, contemplar de prop aquesta rèplica d’un element patrimonial únic, símbol de la història i la identitat de Sant Pere. L’esdeveniment s'ha ambientat amb unes lletres il·luminades amb el lema “Som Patrimoni”, i amb la representació de les set manifestacions catalanes reconegudes per la UNESCO: el toc manual de campanes, la Patum de Berga, les falles del Pirineu, els castells, la tècnica de la pedra seca i els raiers.
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha celebrat que la rèplica de la campana Vella hagi estat present en un espai cultural de referència com el MNAC. "Contribueix a difondre i fer valdre un dels testimonis més antics del nostre patrimoni local", han expressat a través dels canals institucionals.