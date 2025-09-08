Jordi Turull visita Sant Esteve: «No es poden defensar els drets polítics i alhora una normalitat imposada»

Sant Esteve de Palautordera ha acollit la 41a edició de l’Escola d’Estiu de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya (JNC) aquest passat cap de setmana. Les jornades han tingut lloc a la casa de colònies Castell de Fluvià i s'han celebrat amb el lema “Compromesos amb la Nació”. L'acte de clausura ha destacat per la visita del secretari general de Junts, Jordi Turull, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i el secretari general de la JNC Catalunya, Agustí Aleix.
Jordi Turull, en la seva intervenció, ha avisat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que no pot defensar al matí els drets polítics dels líders de Junts i Esquerra, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, i a la tarda defensar una "normalitat imposada i impostada". Turull s'ha referit així a les paraules d'Illa a La Vanguardia, on ha afirmat que no hi haurà “normalitat” fins que Puigdemont torni a Catalunya i Junqueras es pugui presentar com a candidat.
Turull ha donat la "benvinguda" a Illa en la defensa dels drets polítics i ha insistit que el cap de l'executiu "no sempre ho ha defensat". A més, ha recordat que no estava a favor de l'amnistia, i que ara sí que ho està. "No sabem si és per convicció o interès per quedar bé amb els socis", ha afegit.
El número dos de Junts ha apuntat que els problemes de convivència no són a Catalunya, sinó entre Catalunya i l'Estat. En una atenció als mitjans, Turull també ha assegurat que no li consta que Puigdemont i la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz (Sumar) hagin parlat de la reforma de la jornada laboral. Finalment, ha fet una crida perquè tothom es mobilitzi per la Diada a favor de la independència.
Punt de trobada i formació
L’Escola d’Estiu de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya (JNC) són un punt de trobada de tota la militància de l'organització, en un context diferenciat de la resta dels actes anuals i que intenta combinar formació i oci. Enguany segons ha informat la secció de la JNC del Vallès Oriental s'ha parlat de "bona governança" i sobre com combatre l'auge del populisme.
Alhora també s'ha treballat la figura d'Enric Prat de la Riba i la importància de la mancomunitat com a organisme vertebrador de polítiques catalanistes, cultura i infraestructures. Al final de les jornades, els joves militants també han volgut felicitar Jordi Turull pel seu aniversari, que va ser el passat 6 de setembre.