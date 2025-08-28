La JNC Sant Celoni regalarà 600 estelades per la Festa Major

Les Joventuts Nacionalistes de Sant Celoni repartiran durant la Festa Major 600 estelades de forma gratuïta. Així ho han anunciat en el programa de la festa, juntament amb una Quina Musical solidària que destinarà els beneficis a l’Associació Neurològica Baix Montseny. La JNC s'ha implicat en l'organització de la festivitat i han destacat el paper que té com a eix cohesionador de la població. "Volem fer créixer i contribuir en la Festa Major del nostre poble", ha declarat la Cap Local de la JNC, Júlia Xaubet.
El vespre de dimecres 3 de setembre, a partir de les 19:15 hores, es duran a terme els diversos actes que l’organització ja té programats a la Plaça de la Vila. En primer lloc, en el marc de la campanya “Per la Festa Major, posa l’estelada al balcó”, la JNC repartirà centenars d’estelades gratuïtes per a tots els veïns amb la voluntat de guarnir el poble de manera reivindicativa.
Aquesta acció segueix la tendència d'altres iniciatives similars com la gran pancarta que van desplegar a la plaça de l'Ajuntament amb el rostre del president Carles Puigdemont i el misatge "Amb ganes de tornar-vos a veure". Una acció que va despertar la simpatia de molts independentistes a les xarxes i que feia referència al cartell que va desplegar Joan Laporta a Madrid amb la mateixa frase.
Una quina solidària
Després de la repartida d'estelades, començarà la “Quina Musicat”, un “bingo” musical d’artistes catalans que destinarà tots els beneficis a ajudar l’Associació Neurològica Baix Montseny. "Volem ajudar a aquelles associacions que busquen ajudar a les persones, com és el cas de l’Associació Neurològica Baix Montseny”, ha declarat Xaubet.
La JNC amb aquesta acció vol continuar el seu recorregut per les entitats locals, que ja va començar l’any passat amb l’associació “08470”, per aprofundir en el coneixement del funcionament del poble. L’objectiu és donar suport a aquelles associacions que treballen per Sant Celoni i la Batllòria. “Agraïm molt les ajudes dels nostres col·laboradors, sense ells res del que fem seria possible. I entitats del poble que fan aquestes petites mostres ens ajuden a créixer”, han expressat des de l’Associació Neurològica Baix Montseny.